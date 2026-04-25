"العدّ التنازلي بدأ"... صحيفة تكشف مصير رئيس الوزراء البريطاني!

سلّطت صحيفة "التايمز" الضوء على الأزمة المتفاقمة التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر، معتبرة أن مسار خروجه من السلطة قد بدأ فعلياً.

ويأتي ذلك رغم محاولاته، إلى جانب فريقه، رسم سيناريوهات لاحتواء وضع حكومي مترنّح تحت ضغط تمرد داخلي آخذ بالاتساع.

وتفجّرت موجة الغضب عقب قرار تعيين اللورد ماندلسون سفيراً لدى ، وهو ما فجّر انتقادات حادة داخل حزب العمال.

وأدى هذا الخيار إلى مزيد من العزلة السياسية لستارمر، بعدما فضّل عدد من كبار وزرائه الابتعاد عن دعمه، مكتفين بصمت لافت بدلاً من الدفاع عنه.

ومع تصاعد الاتهامات بتضليل ، وهي مسألة قد تنهي مستقبله السياسي إذا ثبتت، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على فقدانه السيطرة داخل "داونينغ ستريت".

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى إقالة السير أولي روبنز من ، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "متهوّرة سياسياً"، ما فاقم من حدة التوتر.

ورغم تبرير ستارمر القرار بإخفاق روبنز في رصد خلل أمني مرتبط بماندلسون، كشفت إفادات لاحقة عن ضغوط كبيرة مارستها رئاسة الحكومة لتمرير هذا التعيين.