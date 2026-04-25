تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"العدّ التنازلي بدأ"... صحيفة تكشف مصير رئيس الوزراء البريطاني!

Lebanon 24
25-04-2026 | 05:05
A-
A+
العدّ التنازلي بدأ... صحيفة تكشف مصير رئيس الوزراء البريطاني!
العدّ التنازلي بدأ... صحيفة تكشف مصير رئيس الوزراء البريطاني! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سلّطت صحيفة "التايمز" الضوء على الأزمة المتفاقمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبرة أن مسار خروجه من السلطة قد بدأ فعلياً.

ويأتي ذلك رغم محاولاته، إلى جانب فريقه، رسم سيناريوهات لاحتواء وضع حكومي مترنّح تحت ضغط تمرد داخلي آخذ بالاتساع.

وتفجّرت موجة الغضب عقب قرار تعيين اللورد ماندلسون سفيراً لدى واشنطن، وهو ما فجّر انتقادات حادة داخل حزب العمال.

وأدى هذا الخيار إلى مزيد من العزلة السياسية لستارمر، بعدما فضّل عدد من كبار وزرائه الابتعاد عن دعمه، مكتفين بصمت لافت بدلاً من الدفاع عنه.

ومع تصاعد الاتهامات بتضليل البرلمان، وهي مسألة قد تنهي مستقبله السياسي إذا ثبتت، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على فقدانه السيطرة داخل "داونينغ ستريت".

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى إقالة السير أولي روبنز من وزارة الخارجية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "متهوّرة سياسياً"، ما فاقم من حدة التوتر.

ورغم تبرير ستارمر القرار بإخفاق روبنز في رصد خلل أمني مرتبط بماندلسون، كشفت إفادات لاحقة عن ضغوط كبيرة مارستها رئاسة الحكومة لتمرير هذا التعيين.

وبينما يتحدث كبار المسؤولين في مجالسهم الخاصة عن حالة "عدم التوازن" التي تعاني منها الحكومة، مؤكدين أن بقاء ستارمر بات "غير مستدام"، تتجه الأنظار إلى الانتخابات المحلية الوشيكة، التي يُتوقع أن تكون المسمار الأخير في نعش طموحات السير كير السياسية.

رغم توافق واسع خلف الكواليس على ضرورة التغيير، يتجنب الطامحون لخلافة ستارمر خوض مواجهة علنية، خشية استنزاف رصيدهم السياسي مبكراً.

وفي هذا الإطار، يعوّل عدد من الوزراء على تحرّك "النواب الخلفيين" لدفعه نحو التنحي، بما يتيح انتقالاً هادئاً للسلطة ويحدّ من تعميق الانقسامات داخل الحزب.

في المقابل، تتسع الهوة بين الجناحين اليميني واليساري بشأن هوية البديل، ما يمنح ستارمر هامشاً ضيقاً للبقاء في دائرة الضعف دون حسم مصيره.

ففي حين يتحسّب التيار اليميني لاحتمال صعود أنجيلا راينر، يترقب اليسار عودة آندي بيرنهام لقيادة مرحلة التغيير داخل الحزب.

إلى ذلك، كشفت شهادة روبنز أمام لجنة الشؤون الخارجية عن معطيات صادمة تتعلق بـ"مناخ الضغط" الذي مارسه مكتب رئيس الوزراء لتمرير تعيين ماندلسون.

ووفق روايته، فقد طُلب منه بشكل مباشر تجاوز الإجراءات المعتمدة، ما يضع مصداقية ستارمر أمام البرلمان تحت مجهر المساءلة.

وتابعت الصحيفة أن حزب المحافظين استثمر هذه الإخفاقات لتشديد الضغط على ستارمر، في مسعى لإحالته إلى لجنة تحقيق قد تعيد سيناريو إطاحة بوريس جونسون.

وبناءً عليه، فإن تخلّي "القواعد البرلمانية" عنه سيتركه في مواجهة مصير سياسي غامض، من دون مظلة حماية داخل الحزب.

كما أشارت إلى أن كلفة الإقالات المتكررة في عهده تخطّت 1.5 مليون جنيه إسترليني، ما أثار استياء دافعي الضرائب في ظل سياسة التقشف.

وانعكس ذلك سلباً على صورته، حيث بات يُتهم بسوء إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو تسويات قانونية لمسؤولين مُقالين.

وفي موازاة ذلك، يحاول ستارمر توظيف ملف "الأزمة الإيرانية" كورقة أخيرة لاستعادة حضوره، مستنداً إلى خطاب الأمن القومي لتعديل المشهد الإعلامي وكسب الوقت قبيل خطاب العرش.

ورغم أن تعقيدات البديل وتشابك الأزمات الدولية قد تمنحه فسحة مؤقتة، إلا أن المؤشرات توحي بأن الثقة به تآكلت إلى حد كبير، وأنه بات محاصراً سياسياً بين ضغوط الداخل وترقّب الخصوم. (آرم نيوز) 

Advertisement
وزارة الخارجية

الإيرانية

البريطاني

البرلمان

الإيراني

برلماني

✨ الخلف

واشنطن

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24