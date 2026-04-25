تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

ما هو وضع إيران الآن؟ شبكة "CNN" تكشف الكثير

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
25-04-2026 | 05:30
A-
A+
ما هو وضع إيران الآن؟ شبكة CNN تكشف الكثير
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
"من سيتراجع أولاً عندما تؤثر الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي؟".. بهذا السؤال، بدأت شبكة "CNN" الأميركية تقريراً جديداً لها متحدثة عن محادثات إسلام آباد بين أميركا وإيران في ظل المساعي لإنهاء الحرب بين الطرفين.
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنه "مع تعثر محادثات السلام وعدم تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي جدول زمني لإنهاء الحرب مع إيران، فإن السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع هو: من يستطيع تحمل ألم هذه الحرب لأطول فترة ممكنة؟".
 
يشير التقرير إلى أنَّ "هناك أدلة متزايدة على أن إيران هي من تستطيع ذلك"، ويُضيف: "في ظلّ عدم وجود تهديد وشيك بالعودة إلى حملة قصف مدمرة، تحقق إيران هدفها الحربي المركزي المتمثل في رفع سعر النفط، وبالتالي الضغط على ترامب للاستجابة لبعض مطالبها".
 
وأكمل: "من جانبه، لا يُقرّ ترامب بأي عيب، وقد كتب يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي إن لديه متسع من الوقت، لكن إيران لا تملك ذلك، والوقت ينفد وهو ليس لصالح إيران".
 
ويضيف التقرير: "في غضون ذلك، تساءلت وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للدولة علناً عما قد تهاجمه طهران لاحقاً، وزعمت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن سبعة على الأقل من كابلات البيانات البحرية التي تخدم دول الخليج العربي متجمعة على طول ممر ضيق في قاع مضيق هرمز.
 
وبحسب تقرير "CNN"، يشير الجيش الإيراني إلى احتمال تصعيد تقليدي إذا لم تتم تلبية مطالب طهران، مهدداً أهدافاً محددة في دول الخليج المجاورة التي لا تزال تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الجولة الأخيرة من الهجمات. أيضاً، شملت الأهداف المدرجة مصفاة الرويس في الإمارات العربية المتحدة وبقيق في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصنع لمعالجة النفط الخام في العالم.
 
ويقول التقرير إنَّ "استفزاز إيران لخصومها ليس بالأمر الجديد، لكن الأمر المُستجد هو ظهور إيران كقائدة مفاجئة في لعبة تحدٍّ مع الولايات المتحدة الأميركية القوية"، وتضيف: "قد يكون معظم الأسطول الإيراني غارقاً في قاع المحيط، كما يدّعي وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، لكن زوارقه البحرية الصغيرة، التي يتراوح عدد أفراد طاقمها بين اثنين وستة، تهاجم سفن الشحن وناقلات النفط قرب مضيق هرمز دون رادع واضح".
 
وتابع: "لا شك أن الجيش الأميركي سيسحق أسراب الزوارق السريعة الإيرانية مع مرور الوقت، لكن الوقت ليس في صالح ترامب. ورغم أن إيران قد تستخدم فريقها الاحتياطي، إلا أنها تبدو في الوقت الراهن في وضع أفضل على أرضها أمام أقوى جيش في العالم".
 
واستكمل: "ترامب، الذي عادةً ما يُقدّر قدرته على ترهيب خصومه بمزيج من التبجح والغطرسة، أصبح أقل صراحةً بشأن إيران، فقد ارتدت عليه منشوراته المثيرة للجدل الأسبوع الماضي - التي زعم فيها أن الاتفاق بات وشيكاً وأن إيران ستسلم غباراً نووياً وتنهي تخصيب اليورانيوم - بنتائج عكسية".
 
ووفقاً لـ"CNN"، فقد ردّت إيران بادعاء من محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الذي يبدو أنه يتمتع بنفوذ كبير، والذي نشر على موقع "آكس" أن ترامب "يكذب".
 
ويقول التقرير إن "الإيرانيين بارعون في تجزئة القضايا للحصول على ما يريدون"، وأضاف: "لقد شهد مفاوضو إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ذلك بأنفسهم، حيث قلصت إيران المقاومة لبعض مطالبها على مدار سنوات من المحادثات التي أفضت إلى الاتفاق النووي لعام 2015".
 
وتابع: "هذا الأسبوع، مارس الإيرانيون بعضاً من نفس المناورات الدبلوماسية التي نجحت معهم عام 2015، زاعمين أنهم لم يطلبوا تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب في وقت متأخر من مساء الاثنين، وقد رفضوا بشكل قاطع تقديم أي رد رسمي عليه منذ ذلك الحين".
 
وأكمل: "يشير تسلسل بعض الجهود الدبلوماسية في إسلام آباد إلى خلاف ذلك، ولكن إن كانوا قد قدموا طلباً، فلم يكن ذلك مناورة علنية صريحة، بل كان مُضمّناً ضمنياً في تصريحات كبير مفاوضيهم قاليباف، مثل هذا التصريح المنشور على موقع آكس والذي يقول إنه إيران لا تقبل المفاوضات تحت وطأة التهديدات".
وبحسب "CNN"، فإن منشور قاليباف جاء في الوقت الذي كان فيه ترامب يرفض تمديد وقف إطلاق النار، وكان نائب الرئيس جيه دي فانس يستعد للجولة التالية من المحادثات.
 
ويقول التقرير إنه "كان من الواضح للإيرانيين أن انتهاء وقف إطلاق النار سيُستخدم كأداة ضغط لانتزاع تنازلات منهم على طاولة المفاوضات"، وتابع: "مهما بلغت حالة القيادة الإيرانية من ضعفٍ وتشرذم، فإنها لم تكن لتقع في ذلك الفخ. فالدبلوماسية، وما يصاحبها أحياناً من ازدواجية براغماتية، متأصلة في جميع مستويات الطبقة السياسية الإيرانية".
 
واستكمل: "أيضاً، تكمن القوة الدبلوماسية العظمى للإيرانيين في قدرتهم على استشراف المستقبل، والتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، ومعرفة كيفية وضع أنفسهم للاستفادة من ذلك. لقد أصبح معرفة كيفية الحصول على شيء ما دون أن يُرى المرء وهو يطلبه، ثم الاستيلاء عليه والانتقال إلى الجزء التالي من مطالبهم، فناً بالنسبة لهم".
 
وتابع: "كان رفع الحصار الأميركي عن مضيق هرمز هو الجائزة التالية التي كانوا يسعون إليها، وهو أمر يرفض ترامب القيام به علنًا وبثبات. وفي إسلام آباد، تحوّلت همسات التسريبات شبه المبهمة إلى صمت مطبق، وقد أصبحت هذه المرحلة من الوساطة الخفية حساسة للغاية لدرجة أن أي شخص مطلع عليها لا يبدو مستعداً للمخاطرة بأي حسابات جارية لتهدئة الأوضاع واستعادة الثقة".
 
وختم: "في ظل هذا الصمت الدبلوماسي المطبق هنا، فإن زحف الأسواق العالمية هو الذي يملأ هذا الصمت".
المصدر: خاص
خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

نائب الرئيس

وزير الدفاع

الإيرانية

المستقبل

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24