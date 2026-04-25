اشتباكات وتصعيد عسكري في جنوب مأرب يسفر عن خسائر بشرية

قتل جنديان وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، اليوم السبت، في هجوم شنّته ميليشيا على مناطق تمركز قوات "دفاع "، بمحافظة مأرب شرق العاصمة .



وذكرت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، أن الحوثيين هاجموا مواقع انتشار قوات "دفاع شبوة" المتمركزة في جبهة مرتفعات "ملعاء" الجبلية مديرية حريب الواقعة في الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، بطائرة مسيرة انتحارية.



وقالت المصادر إن الهجوم الذي يأتي بعد أيام من هجوم مماثل شنه الحوثيون على قوات "دفاع شبوة"، أسفر عن مقتل جنديين من أفراد اللواء الثالث وإصابة 3 آخرين.



وقبل نحو أسبوعين، شنّت الميليشيا هجوما وقصفا مدفعيا على مواقع اللواء في مديرية حريب، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجراح.



