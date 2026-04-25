تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
ترامب يعلن: لا أحد يعرف من يحكم إيران
Lebanon 24
25-04-2026
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، السبت، إنه "ما من أحد يعرف من يتولى زمام القيادة في
إيران
"، وذلك عقب إعلانه إلغاء زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد لعقد جولة مفاوضات جديدة.
وقال
ترامب
في منشور على منصة
تروث سوشال
: "هناك اقتتال داخلي هائل وحالة من الإرباك داخل ما يسمى بـ(القيادة) لديهم.
لا أحد يعرف
من المسؤول، بما في ذلك هم أنفسهم".
وأضاف: "لقد ألغيت للتو رحلة ممثلي إلى إسلام آباد، باكستان، للقاء الإيرانيين. لقد أُهدر الكثير من الوقت في السفر، وكذلك أُهدر الكثير من العمل".
وتابع: "هناك صراعات داخلية وارتباك شديدان داخل قيادتهم. لا أحد يعرف من المسؤول، حتى هم أنفسهم. كما أننا نملك زمام الأمور، وهم لا يملكون شيئا. إذا أرادوا التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال".
وكان ترامب قد قال في مقابلة مع
فوكس نيوز
إن بلاده "تملك كل الأوراق الرابحة"، مضيفا أن الإيرانيين "يمكنهم الاتصال بنا في أي وقت يريدون"، لكنه شدد على أن المبعوثين "لن يقوموا بعد الآن برحلات تستغرق 18 ساعة للجلوس والتحدث عن لا شيء".
وأوضح أنه أبلغ المبعوثين بعدم السفر "للحديث عن أمور بلا جدوى"، مشيرا إلى أن موقف إيران من المفاوضات دفعه لاتخاذ قرار الإلغاء، مؤكدا أن إلغاء الزيارة لا يعني استئناف الحرب.
وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس أن المبعوثين
الأميركيين
ستيف ويتكوف
وجاريد
كوشنر
لا يزالان في ميامي، مؤكدا عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن، وسط فجوات كبيرة بين الجانبين وانعدام للثقة، واصفا ما يجري بأنه "مفاوضات حول المفاوضات".
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24