تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيم يتمسك بموسكو.. دعم كامل لحرب روسيا في أوكرانيا

Lebanon 24
27-04-2026 | 00:12
A-
A+
كيم يتمسك بموسكو.. دعم كامل لحرب روسيا في أوكرانيا
كيم يتمسك بموسكو.. دعم كامل لحرب روسيا في أوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعم بلاده لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، متعهداً بمساعدة موسكو على تحقيق النصر في ما وصفه بـ"الحرب المقدسة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الإثنين.

وتأتي تصريحات كيم في ظل تعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، بعدما زار مسؤولون روس رفيعو المستوى كوريا الشمالية خلال الأيام الأخيرة، بينهم وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي التقى الزعيم الكوري الشمالي الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إن بلاده ستواصل دعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الأمنية.

كما أعرب عن ثقته بأن الجيش والشعب الروسي "سيحققان النصر حتماً" في الحرب، بحسب الوكالة.

وبحث الجانبان تعزيز العلاقات العسكرية، فيما أعلن بيلوسوف أن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون مع بيونغ يانغ تمتد من عام 2027 حتى 2031.

وحضر كيم وبيلوسوف ورئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين افتتاح مجمع تذكاري للجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في أوكرانيا.

وكانت كوريا الشمالية وروسيا قد وقعتا عام 2024 معاهدة عسكرية تلزم الطرفين بتقديم المساعدة العسكرية "دون تأخير" في حال تعرض أحدهما لهجوم.

ويتزامن افتتاح المجمع التذكاري مع الذكرى السنوية الأولى، وفق موسكو، لاستعادة أجزاء من منطقة كورسك الروسية التي كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها، حيث نُشر جنود كوريون شماليون للمساعدة في صد التقدم الأوكراني.

وأشاد كيم خلال لقائه بيلوسوف بما وصفه بـ"النتائج الحربية الباهرة لتحرير كورسك".

وتقدّر سول أن نحو ألفي جندي كوري شمالي قتلوا في الحرب الأوكرانية، فيما لم يُؤسر سوى جنديين فقط، وهما محتجزان لدى السلطات الأوكرانية. (العين)
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24