كيم يتمسك بموسكو.. دعم كامل لحرب روسيا في أوكرانيا

جدد الزعيم الكوري كيم جونغ أون دعم بلاده لروسيا في حربها ضد ، متعهداً بمساعدة على تحقيق النصر في ما وصفه بـ"الحرب المقدسة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الإثنين.



وتأتي تصريحات كيم في ظل تعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، بعدما زار مسؤولون روس رفيعو المستوى خلال الأيام الأخيرة، بينهم الروسي أندريه بيلوسوف، الذي التقى الزعيم الكوري الشمالي الأحد.



ونقلت المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إن بلاده ستواصل دعم سياسة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الأمنية.



كما أعرب عن ثقته بأن الجيش والشعب الروسي "سيحققان النصر حتماً" في الحرب، بحسب الوكالة.



وبحث الجانبان تعزيز العلاقات العسكرية، فيما أعلن بيلوسوف أن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون مع بيونغ يانغ تمتد من عام 2027 حتى 2031.



وحضر كيم وبيلوسوف ورئيس الروسي فياتشيسلاف فولودين افتتاح مجمع تذكاري للجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في أوكرانيا.



وكانت الشمالية وروسيا قد وقعتا عام 2024 معاهدة عسكرية تلزم الطرفين بتقديم المساعدة العسكرية "دون تأخير" في حال تعرض أحدهما لهجوم.



ويتزامن افتتاح المجمع التذكاري مع الذكرى السنوية الأولى، وفق موسكو، لاستعادة أجزاء من منطقة كورسك الروسية التي كانت القوات قد سيطرت عليها، حيث نُشر جنود كوريون شماليون للمساعدة في صد التقدم الأوكراني.



وأشاد كيم خلال لقائه بيلوسوف بما وصفه بـ"النتائج الحربية الباهرة لتحرير كورسك".



وتقدّر سول أن نحو ألفي جندي شمالي قتلوا في الحرب الأوكرانية، فيما لم يُؤسر سوى جنديين فقط، وهما محتجزان لدى السلطات الأوكرانية. (العين)

