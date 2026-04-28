في أول تصريح له.. ماذا قال رئيس الحكومة العراقية المكلف؟

أكد رئيس المكلف علي الزيدي، حرصه على استكمال استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة ضمن التوقيتات الدستورية.



وقال الزيدي في كلمة خلال مراسم تكليف رئيس الجمهورية نزار آميدي له بتشكيل الحكومة الجديدة: "نحرص على استكمال هذا الاستحقاق ضمن توقيتاته الدستورية".



وأكد عزمه "على العمل مع جميع لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة".



وأمام رئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي 30 يوماً لتقديم حكومته وبرنامجه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة إلى لنيل الثقة في مرحلة غاية في الصعوبة ومليئة بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

