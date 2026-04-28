بعد فشل مجلس الأمن في تمرير قرار بشأن مضيق هرمز.. هذا ما قاله مسؤول سعودي

أكدت أن أمن الملاحة في مضيق هرمز أولوية جماعية، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن ممرات الطاقة والغذاء والدواء، لافتة إلى أن العالم يشهد نزاعاً غير مسبوق بمضيق هرمز المهم للعالم بأسره.

وجددت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي وبشكل خاص للإدانة الصريحة للهجمات التي تعرضت لها السعودية منذ بداية الأزمة في المنطقة وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام مبدأ حسن الجوار، واتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية، وضرورة الحفاظ على أمن الممرات المائية خاصة بما يتعلق بإمدادات الطاقة، والغذاء.



وقال الدكتور الواصل، المندوب السعودي الدائم في مجلس الأمن، في كلمة أمام المجلس صباح الثلاثاء، إن "التطورات المتسارعة في منطقة العربي تشهد حالة غير مسبوقة من النزاع حول مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً ليس لدول المنطقة بل للاقتصاد العالمي.

في سياق متصل، لفت إلى أن أي تهديد لحرية الملاحة في ممر هرمز الاستراتيجي يؤثر بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية والأمن الاقتصادي الدولي برمته".



وأبدى الواصل أسف بلاده لجهة عدم تمكن مجلس الأمن من تمرير القرار الخاص بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن تهديد حرية الملاحة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حاثاً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية.



وجدد إدانة بلاده إزاء أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب والتأكيد على أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين مشدداً على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً للملاحة وفقاً لقانون لقانون البحار.







في الإطار ذاته، أعرب عبد الواصل، مندوب السعودية الدائم في مجلس الأمن عن دعم للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد، مثمنة مساعي الوساطة التي تبذلها الدول الصديقة والشقيقة، بجانب المبادرات الأممية في سبيل التوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة ويجنب المنطقة والعالم مزيداً من التوتر، و عدم الاستقرار.