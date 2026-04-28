|
عربي-دولي
بعد فشل مجلس الأمن في تمرير قرار بشأن مضيق هرمز.. هذا ما قاله مسؤول سعودي
Lebanon 24
28-04-2026
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
السعودية
أن أمن الملاحة في مضيق هرمز أولوية جماعية، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن ممرات الطاقة والغذاء والدواء، لافتة إلى أن العالم يشهد نزاعاً غير مسبوق بمضيق هرمز المهم للعالم بأسره.
وجددت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي وبشكل خاص
مجلس الأمن
للإدانة الصريحة للهجمات
الإيرانية
التي تعرضت لها السعودية منذ بداية الأزمة في المنطقة وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام مبدأ حسن الجوار، واتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية، وضرورة الحفاظ على أمن الممرات المائية خاصة بما يتعلق بإمدادات الطاقة، والغذاء.
وقال الدكتور
عبد العزيز
الواصل، المندوب السعودي الدائم في مجلس الأمن، في كلمة أمام المجلس صباح الثلاثاء، إن "التطورات المتسارعة في منطقة
الخليج
العربي تشهد حالة غير مسبوقة من النزاع حول مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً ليس لدول المنطقة بل للاقتصاد العالمي.
في سياق متصل، لفت إلى أن أي تهديد لحرية الملاحة في ممر هرمز الاستراتيجي يؤثر بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية والأمن الاقتصادي الدولي برمته".
وأبدى الواصل أسف بلاده لجهة عدم تمكن مجلس الأمن من تمرير القرار الخاص بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن تهديد حرية الملاحة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حاثاً
إيران
في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية.
وجدد إدانة بلاده إزاء أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب والتأكيد على أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين مشدداً على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً للملاحة وفقاً لقانون
الأمم المتحدة
لقانون البحار.
في الإطار ذاته، أعرب عبد
العزيز
الواصل، مندوب السعودية الدائم في مجلس الأمن عن دعم
المملكة
للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد، مثمنة مساعي الوساطة التي تبذلها الدول الصديقة والشقيقة، بجانب المبادرات الأممية في سبيل التوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة ويجنب المنطقة والعالم مزيداً من التوتر، و عدم الاستقرار.
مجلس الأمن الدولي يخفق في إقرار مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز بعد استخدام روسيا والصين حق النقض
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يخفق في إقرار مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز بعد استخدام روسيا والصين حق النقض
28/04/2026 11:34:11
28/04/2026 11:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران: أميركا لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها
Lebanon 24
طهران: أميركا لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها
04:06 | 2026-04-28
28/04/2026 04:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
16:34 | 2026-04-27
27/04/2026 04:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
