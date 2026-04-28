تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

حبوب تشعل خلافاً بين أوكرانيا وإسرائيل.. ما قصتها؟

Lebanon 24
28-04-2026 | 13:26
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت أوكرانيا وإسرائيل في توتر دبلوماسي، بعدما اتهمت كييف تل أبيب بقبول شحنات حبوب قالت إن روسيا "سرقتها" من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها منذ بدء الحرب في شباط 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر مواقع التواصل، إن سفينة جديدة محملة بهذه الحبوب وصلت إلى أحد الموانئ الإسرائيلية وتستعد للتفريغ.

وأضاف: "لا يمكن السلطات الإسرائيلية ألّا تكون على دراية بالسفن التي تصل إلى موانئها وبنوعية الحمولات التي تنقلها".

وأكد زيلينسكي أن بلاده تعد عقوبات بحق أفراد وكيانات متورطة في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المشاركين في ما وصفه بـ"الخطة الإجرامية".

في المقابل، نفت إسرائيل الاتهامات، مؤكدة أن كييف لم تقدم أدلة تدعم روايتها. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحكومة الأوكرانية لم تتقدم بطلب مساعدة قانونية، ولم تعرض أي أدلة على مزاعمها.

وأضاف ساعر أن السفينة لم تدخل الميناء بعد، ولم تقدم وثائقها، منتقداً ما سماه "دبلوماسية تويتر"، ومطالباً أوكرانيا بتقديم أي دليل عبر القنوات الرسمية.

وكانت كييف قد أعلنت أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على استقبال ميناء حيفا شحنة الحبوب.

أما الكرملين، فرفض التعليق على الخلاف، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن الأمر يعود إلى إسرائيل وأوكرانيا لحله.

وتتهم أوكرانيا روسيا منذ بدء الحرب بتصدير منتجات زراعية بشكل غير قانوني من المناطق التي سيطرت عليها، في ملف زاد حساسية مع ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً عقب اندلاع الحرب. (العين)
الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوكرانية

الأوروبي

إسرائيل

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24