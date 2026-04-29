العراق يعلن تأمين حدوده مع سوريا بشكل كامل

أكد المتحدث باسم ، العقيد عباس البهادلي، إحكام السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي السوري، مشيراً إلى أن قوات الحدود تبذل جهوداً استثنائية لتأمين الحدود في ظل مختلف الظروف المناخية.





وقال البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "رغم الأجواء الماطرة والتقلبات الجوية، إلا أن قيادة قوات الحدود في المنطقتين السادسة والثانية، بمساندة لواء المغاوير، تواصل حماية أمن البلاد".



وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن "الشريط الحدودي مؤمن بالكامل على امتداد 618 كيلومتراً".

Advertisement