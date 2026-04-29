تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير أميركي لإيران: "تصرفوا بذكاء قبل فوات الأوان"

Lebanon 24
29-04-2026 | 08:21
A-
A+

تحذير أميركي لإيران: تصرفوا بذكاء قبل فوات الأوان
تحذير أميركي لإيران: تصرفوا بذكاء قبل فوات الأوان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يبرم أي اتفاق مع إيران إلا إذا وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول"، لافتة إلى أنه "أوضح جليًا أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا". 

وأضافت كيلي، في بيان نقلته شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الأربعاء: "يواصل المفاوضون الأمريكيون التواصل مع الإيرانيين، الذين يكافحون لتسوية وضعهم القيادي في أعقاب عملية الغضب الملحمي"، في إشارة إلى الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران. 

وبحسب الشبكة الأمريكية، تردد هذا الشعور حتى في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض الليلة الماضية، حيث كان ترامب يستضيف مأدبة عشاء رسمية للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث. 

وفي لقاء مع الملك في المأدبة، تطرق ترامب إلى أزمة الشرق الأوسط، قائلًا إن الولايات المتحدة "هزمت إيران عسكريًا".

وأضاف: "لن نسمح أبدًا لهذا الخصم - تشارلز يوافقني الرأي، بل وأكثر مني - لن نسمح أبدًا لهذا الخصم بامتلاك سلاح نووي".

ورداً على سؤال حول ادعاء ترامب، قال متحدث باسم قصر باكنغهام، لشبكة "إن بي سي نيوز": "إن الملك يدرك بطبيعة الحال موقف حكومته الراسخ والمعروف بشأن منع انتشار الأسلحة النووية".

وحذر ترامب إيران قائلًا: "من الأفضل أن تتصرف بذكاء قريبًا" بينما يدرس الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز.

وكان مسؤول أمريكي وشخص مطلع قالا إن أعضاء فريق الأمن القومي قدموا للرئيس خيارات متعددة هذا الأسبوع لكيفية التعامل مع الاختناق المستمر في الممر المائي الرئيسي، في ظل وصول محادثات السلام إلى طريق مسدود.

 وأوضح المسؤول الأمريكي أن الخيارات التي نوقشت خلال اجتماع يوم الاثنين في غرفة العمليات تضمنت ما إذا كان ينبغي تغيير الوجود العسكري الأمريكي في المضيق - إما زيادة أو تقليل - وما إذا كان ينبغي للجيش أن يصبح أكثر عدوانية في تنفيذ العمليات هناك.

وقالت المصادر إن ترامب لم يتخذ أي قرارات بشأن الطريق إلى الأمام، وليس من الواضح متى قد يتخذ قرارًا.

ولم تُبدِ الولايات المتحدة حماساً فورياً يُذكر لاقتراح إيراني جديد من شأنه إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق دون حل المأزق المتعلق بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية - وهو عقبة رئيسية في محادثات السلام المتعثرة.


وأدلى ترامب بتصريحاته في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منشور على موقع "تروث سوشيال".

وقال ترامب: "إيران لا تستطيع تنظيم أمورها. إنهم لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقًا غير نووي. من الأفضل لهم أن يتعلموا بسرعة!".

وأرفق ترامب منشوره بصورة له مولدة على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو يحمل مسدسًا، مع رسالة تقول: "لا مزيد من السيد اللطيف!".

ولم يكن واضحًا ما الذي قصده ترامب بـ "اتفاق غير نووي". 

وأصرت واشنطن علنًا على وقف طهران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الأسبوع إن أي اتفاق يجب أن يكون اتفاقًا "يمنعهم بشكل قاطع من الاندفاع نحو امتلاك سلاح نووي في أي وقت".
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البريطاني

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-29
Lebanon24
11:08 | 2026-04-29
Lebanon24
10:52 | 2026-04-29
Lebanon24
10:39 | 2026-04-29
Lebanon24
10:26 | 2026-04-29
Lebanon24
10:05 | 2026-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24