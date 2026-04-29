تحذير أميركي لإيران: "تصرفوا بذكاء قبل فوات الأوان"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس الأمريكي "لن يبرم أي اتفاق مع إلا إذا وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول"، لافتة إلى أنه "أوضح جليًا أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".



وأضافت كيلي، في بيان نقلته شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الأربعاء: "يواصل المفاوضون الأمريكيون التواصل مع الإيرانيين، الذين يكافحون لتسوية وضعهم القيادي في أعقاب عملية الغضب الملحمي"، في إشارة إلى الحملة العسكرية الأمريكية المشتركة على إيران.



وبحسب الشبكة الأمريكية، تردد هذا الشعور حتى في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض الليلة الماضية، حيث كان يستضيف مأدبة عشاء رسمية للعاهل الملك تشارلز الثالث.



وفي لقاء مع الملك في المأدبة، تطرق ترامب إلى أزمة ، قائلًا إن "هزمت إيران عسكريًا".



وأضاف: "لن نسمح أبدًا لهذا الخصم - تشارلز يوافقني الرأي، بل وأكثر مني - لن نسمح أبدًا لهذا الخصم بامتلاك سلاح نووي".



ورداً على سؤال حول ادعاء ترامب، قال متحدث باسم قصر باكنغهام، لشبكة "إن بي سي نيوز": "إن الملك يدرك بطبيعة الحال موقف حكومته الراسخ والمعروف بشأن منع انتشار الأسلحة النووية".



وحذر ترامب إيران قائلًا: "من الأفضل أن تتصرف بذكاء قريبًا" بينما يدرس الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز.



وكان مسؤول أمريكي وشخص مطلع قالا إن أعضاء فريق الأمن القومي قدموا للرئيس خيارات متعددة هذا الأسبوع لكيفية التعامل مع الاختناق المستمر في الممر المائي ، في ظل وصول محادثات السلام إلى طريق مسدود.



وأوضح المسؤول الأمريكي أن الخيارات التي نوقشت خلال اجتماع يوم الاثنين في غرفة العمليات تضمنت ما إذا كان ينبغي تغيير الوجود العسكري الأمريكي في المضيق - إما زيادة أو تقليل - وما إذا كان ينبغي للجيش أن يصبح أكثر عدوانية في تنفيذ العمليات هناك.



وقالت المصادر إن ترامب لم يتخذ أي قرارات بشأن الطريق إلى الأمام، وليس من الواضح متى قد يتخذ قرارًا.



ولم تُبدِ الولايات المتحدة حماساً فورياً يُذكر لاقتراح إيراني جديد من شأنه إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق دون حل المأزق المتعلق بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية - وهو عقبة رئيسية في محادثات السلام المتعثرة.





وأدلى ترامب بتصريحاته في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منشور على موقع "تروث سوشيال".



وقال ترامب: "إيران لا تستطيع تنظيم أمورها. إنهم لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقًا غير نووي. من الأفضل لهم أن يتعلموا بسرعة!".



وأرفق ترامب منشوره بصورة له مولدة على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو يحمل مسدسًا، مع رسالة تقول: "لا مزيد من السيد اللطيف!".



ولم يكن واضحًا ما الذي قصده ترامب بـ "اتفاق غير نووي".



وأصرت علنًا على وقف طهران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقال ماركو روبيو هذا الأسبوع إن أي اتفاق يجب أن يكون اتفاقًا "يمنعهم بشكل قاطع من الاندفاع نحو امتلاك سلاح نووي في أي وقت".



