عربي-دولي

الجيش الصومالي يوجه ضربة لمسلحي حركة الشباب بالتعاون مع قوات أجنبية

29-04-2026 | 10:05
الجيش الصومالي يوجه ضربة لمسلحي حركة الشباب بالتعاون مع قوات أجنبية
الجيش الصومالي يوجه ضربة لمسلحي حركة الشباب بالتعاون مع قوات أجنبية photos 0
أعلن الصومال اليوم الأربعاء أن جيشه قتل 22 مسلحا من حركة الشباب، بينهم قائد، في عملية نُفذت في منطقة شبيلي السفلى بالتعاون مع قوات أجنبية.

وفي كانون الثاني الماضي نفذ جهاز المخابرات والأمن الوطني في  الصومال عملية واسعة النطاق بالتعاون مع شركاء دوليين استهدفت منزلاً كان يجتمع فيه كبار قادة مليشيات الشباب الإرهابية بمدينة بؤالي في إقليم جوبا الوسطى، جنوبي البلاد. 

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة، ومواجهة الأنشطة الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

وتُعد مليشيات الشباب في الصومال أحد أبرز التهديدات الأمنية في البلاد منذ أكثر من عقد، حيث تنشط في مناطق الجنوب والوسط وتنفذ هجمات ضد المدنيين والقوات الحكومية، مستغلة الأوضاع الأمنية الهشة وانقسامات القبائل. (ارم نيوز)

 
