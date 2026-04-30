لماذا تحرك ترامب عسكريا ضد إيران؟ سيناتور يكشف الكواليس

قال السيناتور الأميركي جون كينيدي إن تحولت إلى استراتيجية عسكرية تقوم على "الصواريخ أولاً" لتهديد والعالم، مؤكداً أن الرئيس الأميركي تدخل مبكراً لمنع تحوّل هذا المسار إلى خطر عالمي، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" Fox News.



وخلال مقابلة مع الشبكة الأميركية، أوضح كينيدي أن الولايات المتحدة "دمّرت معظم برنامج الأسلحة النووية " في حزيران الماضي عبر ضربات عسكرية استهدفت منشآت حساسة، مضيفاً أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت لاحقاً تغييراً في الاستراتيجية .

وقال إن طهران انتقلت وفق التقييمات الاستخباراتية إلى خطة تعتمد على إنتاج وتخزين أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، بهدف إنشاء قوة ردع قادرة على تهديد المنطقة وأوروبا.



وأضاف: "كانت رسالتهم المحتملة للأميركيين هي: يمكنكم قصف برنامجنا مرة أخرى، لكننا سنقضي على بمخزوننا الصاروخي، ومع مرور الوقت سنكون قادرين على ضرب برلين ولندن وباريس".

وأكد السيناتور أن لم يكن بإمكانها السماح بحدوث ذلك، مشيراً إلى أن "لم يسمح بأن تصبح إيران خطراً عالمياً".



ويشغل كينيدي عضوية عدد من اللجان المؤثرة في مجلس الشيوخ الأميركي، من بينها لجنة الاعتمادات، ولجنة ، ولجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية، إضافة إلى لجنة الميزانية، ما يمنحه دوراً مباشراً في ملفات الأمن القومي والإنفاق الدفاعي والسياسات الاقتصادية.



وتأتي تصريحاته، بحسب ما أوردته شبكة "فوكس نيوز"، في ظل تصاعد داخل الولايات المتحدة حول مستقبل الردع العسكري تجاه إيران واحتمالات اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.