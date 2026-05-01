عربي-دولي
بعدما انتظر الحكم لنصف قرن.. إعدام سجين في فلوريدا الأميركية
Lebanon 24
01-05-2026
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت السلطات في
ولاية فلوريدا
الأميركية، الخميس، حكم الإعدام بحق السجين
جيمس
هيتشكوك (70 عاماً)، وذلك بعد مرور نحو 50 عاماً على إدانته بجريمة قتل، مما يجعله أحد أقدم النزلاء في قوائم الإعدام بالولايات المتحدة.
وأعلنت سلطات السجون عبر موقعها الرسمي أن الحكم نُفذ في تمام الساعة 22:12 بتوقيت غرينتش في سجن ولاية
فلوريدا
بمدينة رايفورد.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1976، إذ أُدين هيتشكوك عام 1977 بتهمة قتل ابنة أخيه البالغة من العمر 13 عاما، ورغم عقود من التقاضي، فإن الرجل ظل يدفع ببراءته من التهمة المنسوبة إليه حتى اللحظة الأخيرة.
ولم تكن فلوريدا الولاية الوحيدة التي شهدت تنفيذا لحكم إعدام يوم الخميس، إذ نفذت ولاية
تكساس
حكما مماثلا بحق جيمس برودناكس (37 عاما) وأُعدم بالحقنة القاتلة إثر إدانته بجريمة سرقة وقتل شخصين وقعت في عام 2008، وقد ترك رسالة قبيل إعدامه شدد فيها على براءته قائلا: "تكساس أخطأت، أنا بريء".
وبإعدام هيتشكوك وبرودناكس، يرتفع عدد الذين نُفذت بحقهم عقوبة الإعدام في
الولايات المتحدة
منذ مطلع العام الجاري إلى 10 أشخاص، جميعهم أُعدموا عن طريق "الحقنة القاتلة"، وتصدرت ولاية فلوريدا القائمة بتنفيذ 6 من هذه الأحكام.
وعلى الصعيد التشريعي، تظل عقوبة الإعدام مادة للسجال السياسي والقانوني في البلاد، حيث ألغت 23 ولاية أميركية العقوبة من قوانينها، في حين يُجمد تنفيذها في 3 ولايات أخرى. وفي المقابل، يُعد الرئيس
دونالد ترمب
من أبرز المؤيدين لاستمرار العمل بهذه العقوبة وتطبيقها.
مواضيع ذات صلة
رضوخا للضغوطات الاميركية.. كوبا عن أكثر من 2000 سجين
Lebanon 24
رضوخا للضغوطات الاميركية.. كوبا عن أكثر من 2000 سجين
01/05/2026 15:29:44
01/05/2026 15:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتكابه أبشع الجرائم.. مقتل سجين خطير (صور)
Lebanon 24
بعد ارتكابه أبشع الجرائم.. مقتل سجين خطير (صور)
01/05/2026 15:29:44
01/05/2026 15:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
Lebanon 24
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
01/05/2026 15:29:44
01/05/2026 15:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: المصادقة النهائية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحول خطير في تشريع الإبادة وتبني للإعدام الميداني
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: المصادقة النهائية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحول خطير في تشريع الإبادة وتبني للإعدام الميداني
01/05/2026 15:29:44
01/05/2026 15:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
8 آلاف قتيل في أسبوع واحد.. موسكو تنشر الحصيلة من الجبهة الأوكرانية
Lebanon 24
8 آلاف قتيل في أسبوع واحد.. موسكو تنشر الحصيلة من الجبهة الأوكرانية
08:23 | 2026-05-01
01/05/2026 08:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في لندن.. مثول رجل أمام محكمة لمهاجمته شخصين يهوديين
Lebanon 24
في لندن.. مثول رجل أمام محكمة لمهاجمته شخصين يهوديين
07:56 | 2026-05-01
01/05/2026 07:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مأزق "الستين يوماً"... إدارة ترامب تناور قانونياً لتمديد العمليات ضد إيران
Lebanon 24
مأزق "الستين يوماً"... إدارة ترامب تناور قانونياً لتمديد العمليات ضد إيران
07:55 | 2026-05-01
01/05/2026 07:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لإزالة "ألغام هرمز".. واشنطن تستعين بـ"الذكاء الاصطناعي"
Lebanon 24
لإزالة "ألغام هرمز".. واشنطن تستعين بـ"الذكاء الاصطناعي"
07:16 | 2026-05-01
01/05/2026 07:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة أميركية… هل تنجح في كبح أسعار النفط؟
Lebanon 24
خطوة طارئة أميركية… هل تنجح في كبح أسعار النفط؟
07:00 | 2026-05-01
01/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
30/04/2026 11:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
12:00 | 2026-04-30
30/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
13:29 | 2026-04-30
30/04/2026 01:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
15:00 | 2026-04-30
30/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
08:23 | 2026-05-01
8 آلاف قتيل في أسبوع واحد.. موسكو تنشر الحصيلة من الجبهة الأوكرانية
07:56 | 2026-05-01
في لندن.. مثول رجل أمام محكمة لمهاجمته شخصين يهوديين
07:55 | 2026-05-01
مأزق "الستين يوماً"... إدارة ترامب تناور قانونياً لتمديد العمليات ضد إيران
07:16 | 2026-05-01
لإزالة "ألغام هرمز".. واشنطن تستعين بـ"الذكاء الاصطناعي"
07:00 | 2026-05-01
خطوة طارئة أميركية… هل تنجح في كبح أسعار النفط؟
06:51 | 2026-05-01
سوريا: العثور على مقبرة جماعية تضم 56 جثة بريف حلب
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 15:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 15:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 15:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
