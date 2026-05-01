تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لا تجمعات ولا مدارس بلا ملاجئ.. إجراءات "استثنائية" في مستوطنات الشمال

Lebanon 24
01-05-2026 | 10:24
A-
A+
لا تجمعات ولا مدارس بلا ملاجئ.. إجراءات استثنائية في مستوطنات الشمال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع قرارات رسمية تقضي بفرض قيود مشددة على التجمعات في منطقة جبل ميرون، وذلك بالتزامن مع رفع الجيش لمستوى التأهب في الجبهة الشمالية إثر تصاعد التوترات الميدانية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يُحظر تنظيم أي تجمعات تضم أكثر من 200 شخص في المناطق المفتوحة بجبل ميرون، كما عدل الجيش الإسرائيلي تصنيفه الأمني للمناطق السكنية الواقعة على خط المواجهة، حيث رُفعت من المستوى "الأخضر" إلى "الأصفر".
 
ويترتب على هذا التغيير إجراءات احترازية تشمل حصر الأنشطة في المدارس وأماكن العمل داخل المباني المزودة بملاجئ أو غرف محصنة فقط، مع تحديد سقف الحضور في التجمعات العامة بمناطق الشمال بـ 250 شخصاً كحد أقصى.

وفي سياق التعزيزات الميدانية، نقلت الهيئة عن مصدر عسكري أن الجيش قرر دعم "فرق الاستعداد" ووحدات الجبهة الداخلية داخل المستوطنات والبلدات الشمالية للتعامل مع أي طارئ، مشيراً إلى أن عمليات نقل الطلاب في المناطق الحدودية ستتم بمرافقة عسكرية تحسباً لتفعيل إنذارات أمنية أثناء تنقل الحافلات المدرسية.

تأتي هذه التطورات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 17 نيسان الماضي، عقب مباحثات مباشرة وصفت بالأولى من نوعها منذ عقود بين إسرائيل ولبنان.
 
ومع ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات في جنوب لبنان، شملت أوامر إخلاء لأكثر من 20 قرية يوم الخميس، فيما يشن حزب الله هجمات مضادة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت القوات الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة
مصدر في "الميدل إيست": إجراءات استثنائية غداً
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية: قرار بتشديد إجراءات التجمّعات في المستوطنات الواقعة على طول الحدود مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": صواريخ تستهدف تجمعات إسرائيلية في مدينة الخيام وأخرى تطال مستوطنة المطلة
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يشدد على "العلم والخبر": لا تهاون في الإجراءات التنظيمية للتجمعات
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الجبهة الداخلية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المستوطنات

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:05 | 2026-05-01
Lebanon24
11:59 | 2026-05-01
Lebanon24
10:40 | 2026-05-01
Lebanon24
10:24 | 2026-05-01
Lebanon24
10:11 | 2026-05-01
Lebanon24
09:46 | 2026-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24