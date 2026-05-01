عربي-دولي
لا تجمعات ولا مدارس بلا ملاجئ.. إجراءات "استثنائية" في مستوطنات الشمال
Lebanon 24
01-05-2026
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت هيئة البث
الإسرائيلية
، بأن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
وقع قرارات رسمية تقضي بفرض قيود مشددة على التجمعات في منطقة جبل ميرون، وذلك بالتزامن مع رفع الجيش لمستوى التأهب في
الجبهة
الشمالية إثر تصاعد التوترات الميدانية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يُحظر تنظيم أي تجمعات تضم أكثر من 200 شخص في المناطق المفتوحة بجبل ميرون، كما عدل الجيش
الإسرائيلي
تصنيفه الأمني للمناطق السكنية الواقعة على خط المواجهة، حيث رُفعت من المستوى "الأخضر" إلى "الأصفر".
ويترتب على هذا التغيير إجراءات احترازية تشمل حصر الأنشطة في المدارس وأماكن العمل داخل المباني المزودة بملاجئ أو غرف محصنة فقط، مع تحديد سقف الحضور في التجمعات العامة بمناطق
الشمال
بـ 250 شخصاً كحد أقصى.
وفي سياق التعزيزات الميدانية، نقلت الهيئة عن مصدر عسكري أن الجيش قرر دعم "فرق الاستعداد" ووحدات
الجبهة الداخلية
داخل
المستوطنات
والبلدات الشمالية للتعامل مع أي طارئ، مشيراً إلى أن عمليات نقل الطلاب في المناطق الحدودية ستتم بمرافقة عسكرية تحسباً لتفعيل إنذارات أمنية أثناء تنقل الحافلات المدرسية.
تأتي هذه التطورات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 17 نيسان الماضي، عقب مباحثات مباشرة وصفت بالأولى من نوعها منذ عقود بين
إسرائيل
ولبنان.
ومع ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات في
جنوب لبنان
، شملت أوامر إخلاء لأكثر من 20 قرية يوم الخميس، فيما يشن
حزب الله
هجمات مضادة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت القوات الإسرائيلية.
