اضطراب في حركة الملاحة البحرية وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة

بلغ عدد السفن التجارية من جميع الفئات الموجودة في العربي 913 سفينة حتى يوم الخميس 29 أبريل، وذلك بعد شهرين من بدء الحرب ، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن شركة التتبع البحري "إيه إكس إس مارين".



ورغم إغلاق إيران مضيق هرمز عملياً، تمكنت بعض السفن من المغادرة، فقد انخفض عددها في الخليج من 1114 صباح 28 فبراير، وهو يوم الضربات الأولى على ، ما يمثل تراجعاً بنسبة 18%، وفقاً لبيانات الشركة.



وصباح الأربعاء، كان هناك أكثر من 270 ناقلة نفط في الخليج، بالإضافة إلى نحو 20 ناقلة غاز طبيعي مسال، وأكثر من 30 سفينة تحمل غاز البترول المسال.



لا تميز هذه الأرقام الإجمالية بين السفن التي مُنعت فعلياً من مغادرة الخليج بسبب الإغلاق والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، وسفن العمل التي كثيراً ما تشغلها صناعة ولا تغادر المنطقة.



وبحسب بيانات شركة التحليل "كيبلر"، بلغ عدد ناقلات الحاويات الموجودة في الخليج، 118 سفينة، منها 30 سفينة إيرانية، مقارنة بـ155 سفينة في اليوم الأول من الحرب.



في مواجهة خطر الهجمات، بلغت نسبة السفن التي تبحر بإشارة "جي بي إس" معطلة أو مزيفة 31% في 29 أبريل، مقارنة بـ16% قبل بدء الحرب.



