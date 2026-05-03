إيران: الملف النووي خارج نطاق التفاوض المباشر مع واشنطن

كشف عضو لجنة الأمن القومي في ، مجتبى زارعي، تفاصيل لقاءات جمعته بمسؤولين إيرانيين بارزين حول مسار المفاوضات الجارية مع ، مشددًا على أن أي خطوة تفاوضية تتم "بموافقة وإذن القيادة " في البلاد.

وأوضح زارعي، في منشور، أن اجتماعًا عقده مع رئيس البرلمان ورئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف تطرق إلى ما وصفه بـ"الحروب الإدراكية" التي تنتهجها عقب إخفاقها في ساحة المواجهة، فضلًا عن استمرار التوتر الذي يطغى على مسار المفاوضات غير المباشرة.

وأضاف أن المفاوضات "جرت ضمن إطار الإذن الصادر عن المرشد الأعلى الإيراني"، مشددًا على أنه "لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون موافقة القيادة شرعًا وقانونًا".وأوضح زارعي أن الجانب الإيراني برئاسة قاليباف رفض إدخال ملفات فنية حساسة، بينها الملف ، في نطاق التفاوض المباشر مع الطرف الأمريكي، مؤكدًا أن القرارات في هذا المجال تبقى "حصرًا بيد القيادة ".وأشار إلى أن في كان ضمن التي طُرحت كشرط في أي تفاهمات تتعلق بوقف التصعيد، معتبرًا أن هذا الموقف "يحظى بتوافق داخلي".ولفت زارعي إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد خلال اجتماع منفصل على التزامه بـ"خط القيادة"، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل مؤسسات الدولة حول مسار التفاوض والملفات المرتبطة به.واختتم زارعي تصريحاته بالتأكيد على أن "الأولوية في المرحلة الحالية هي الدفاع عن ومواجهة الضغوط الخارجية"، وفق تعبيره.