تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران: الملف النووي خارج نطاق التفاوض المباشر مع واشنطن

Lebanon 24
03-05-2026 | 10:23
A-
A+
إيران: الملف النووي خارج نطاق التفاوض المباشر مع واشنطن
إيران: الملف النووي خارج نطاق التفاوض المباشر مع واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، تفاصيل لقاءات جمعته بمسؤولين إيرانيين بارزين حول مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن أي خطوة تفاوضية تتم "بموافقة وإذن القيادة العليا" في البلاد.

وأوضح زارعي، في منشور، أن اجتماعًا عقده مع رئيس البرلمان ورئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف تطرق إلى ما وصفه بـ"الحروب الإدراكية" التي تنتهجها واشنطن عقب إخفاقها في ساحة المواجهة، فضلًا عن استمرار التوتر الذي يطغى على مسار المفاوضات غير المباشرة.


وأضاف أن المفاوضات "جرت ضمن إطار الإذن الصادر عن المرشد الأعلى الإيراني"، مشددًا على أنه "لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون موافقة القيادة شرعًا وقانونًا".

وأوضح زارعي أن الجانب الإيراني برئاسة قاليباف رفض إدخال ملفات فنية حساسة، بينها الملف النووي، في نطاق التفاوض المباشر مع الطرف الأمريكي، مؤكدًا أن القرارات في هذا المجال تبقى "حصرًا بيد القيادة الإيرانية".


وأشار إلى أن حزب الله في لبنان كان ضمن القضايا التي طُرحت كشرط في أي تفاهمات تتعلق بوقف التصعيد، معتبرًا أن هذا الموقف "يحظى بتوافق داخلي".

ولفت زارعي إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد خلال اجتماع منفصل على التزامه بـ"خط القيادة"، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل مؤسسات الدولة حول مسار التفاوض والملفات المرتبطة به.

واختتم زارعي تصريحاته بالتأكيد على أن "الأولوية في المرحلة الحالية هي الدفاع عن إيران ومواجهة الضغوط الخارجية"، وفق تعبيره.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة الوزراء الإيطالية: طالبنا بإعادة التفاوض فيما يتعلق بالملف النووي وفتح قناة للحوار مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يحسم موقفه: واشنطن للتفاوض المباشر مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: تفاهمات تشمل 80% من الملف النووي بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الملف اللبناني باشراف مباشر من ترامب وروبيو صقور مجلس الشيوخ مع دعم مشروط
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإيرانية

البرلمان

حزب الله

الإيراني

القضايا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:16 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2026-05-03
Lebanon24
13:28 | 2026-05-03
Lebanon24
13:18 | 2026-05-03
Lebanon24
13:03 | 2026-05-03
Lebanon24
12:35 | 2026-05-03
Lebanon24
12:31 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24