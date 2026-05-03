|
عربي-دولي
ذخيرة من الحرب العالمية الثانية تنفجر خلال تخييم
Lebanon 24
03-05-2026
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب خمسة أطفال في شمال
النمسا
مساء السبت، بعدما انفجرت ذخيرة حربية قديمة تحت موقد نار كانوا يجلسون حوله خلال مخيم، وفق ما أكدته الشرطة الأحد.
وبحسب المعطيات، فإن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، كانوا ضمن مجموعة قدمت من منطقة أخرى في ولاية النمسا
العليا
.
ووقع الحادث في بلدة
سانت
أوزفالد باي فرايشتادت، وهي قرية تُستخدم كثيراً من قبل المجموعات الشبابية لأغراض التخييم، بحسب متحدث باسم شرطة الولاية.
وأوضحت الشرطة أنه بعد الانفجار، أجرت تفتيشاً لموضع نار قريب، فعثرت على جسم آخر يحتوي على مواد متفجرة وُصف أيضاً بأنه من مخلفات الحرب.
واستُدعيت وحدة متخصصة في إبطال المتفجرات للتعامل مع الجسم الثاني، فيما قالت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة كيف وصلت هذه المخلفات الحربية إلى المنطقة الواقعة تحت موقع إشعال النار.
ولم تتضح على الفور طبيعة إصابات الأطفال أو مدى خطورتها، إلا أن الشرطة أكدت نقلهم إلى
مستشفى الأطفال
في مدينة لينتس القريبة.
ورغم أن العثور على قنابل وذخائر تعود إلى الحرب العالمية الثانية لا يزال يحدث في النمسا، وخصوصاً خلال أعمال الحفر والبناء، فإن حوادث من هذا النوع تبقى نادرة.
