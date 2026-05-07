تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل تلعب فرنسا دوراً في هرمز؟

Lebanon 24
07-05-2026 | 16:00
A-
A+
هل تلعب فرنسا دوراً في هرمز؟
هل تلعب فرنسا دوراً في هرمز؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في صباح يوم الأربعاء السادس من أيار، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، أيقونة البحرية الفرنسية وعلى متنها نحو عشرين طائرة رافال مع فرقاطات مرافقة، اجتازت قناة السويس في اتجاه خليج عدن.  
Advertisement
 
وباتت السفينة التي كانت ترسو في شرق المتوسط منذ الثالث من آذار على بُعد أقل من أسبوع من مضيق هرمز. وبحسب  الإليزيه فإن "فرنسا وشركاءها قادرون على تأمين مضيق هرمز.

وبحسب صحيفة "كابيتال" يمكن قراءة التحرك الفرنسي من خلال ثلاثة مجالات: أولا من ناحية الاقتصاد والطاقة: فسعر النفط يحوم فوق 100 دولار للبرميل ومعادلات تشير إلى 150 بل 200 دولار إذا طال استمرار إغلاق هرمز. ويصف مستشار الإليزيه لصحيفة "لوموند"  أن "الأضرار على الاقتصاد العالمي تتراكم وخطر إطالة الأعمال العدائية بات جسيماً جداً". 

ثانياً: "بوابة أمن الطاقة"، حيث تقدم فرنسا نفسها عبر هذه البوابة كوسيط محتمل في مشهد همّشها فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبحسب "لوموند"، تراجع ساكن البيت الأبيض عن "مشروع الحرية" بعد 48 ساعة فقط من إطلاقه، والموقع المالي الفرنسي، جعل العرض الأمريكي يبدو غير موثوق به، وباريس تريد أن تملأ الفراغ.

ثالثًا من الناحية الدبلوماسية: واشنطن تفاوض طهران بمعزل عن الأوروبيين، وباريس تريد أن تُدخل نفسها في المعادلة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا عبر إكس الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان إلى "اغتنام الفرصة" وأنه سيتصل بترامب بشأن الملف.
 
وتطرح باريس صيغة جوهرها "فصل ملف هرمز عن بقية التفاوض"، وهي صيغة تبدو دبلوماسية لكنها في الجوهر رسالة مزدوجة، للإيرانيين تقول "نستطيع أن نسمح لناقلاتكم بالعبور شرط أن تقبلوا التفاوض الجوهري الذي يدعوكم إليه الأمريكيون"، وللأمريكيين تقول "ارفعوا حصاركم على الموانئ الإيرانية وستتراجع طهران عن إغلاق المضيق".

وقال مستشار الإليزيه لمراسلي قناتي TF1وLCI: نقول للأمريكيين إنهم يجب أن يرفعوا حصار هرمز ويتلقّوا استعداد إيران للتفاوض على القضايا الجوهرية".
 
ماذا تستطيع "شارل ديغول" فعله؟
يُجيب نائب الأميرال ميشيل أولهاغاراي، المدير السابق للمركز العسكري للدراسات العليا، على هذا السؤال بوضوح لقناة BFMTV: "ستبقى السفينة في المياه الدولية لتكون في وضع يُمكّنها من استخدام القوة إذا تحددت الأهداف السياسية للمهمة متعددة الجنسيات".
 
بمعنى أن السفينة لن تدخل المضيق الآن، لكنها ستُقلّص الوقت اللازم للتدخل، وستُوفّر قيادة ميدانية مُتقدمة، وستجمع استخبارات ميدانية عن البيئة التشغيلية، وستُشجّع الدول الأخرى على الانضمام إلى الائتلاف.

وتُشير صحيفة "لو فيغارو" إلى أن إيطاليا وهولندا "في طليعة المبادرة" بسفن جاهزة للمشاركة، فيما تعمل أكثر من أربعين دولة في اجتماعات التخطيط بلندن.
 
وتعرضت حاوية "سان أنطونيو" التابعة للشركة الفرنسية CMA CGM لهجوم أصاب عدداً من أفراد الطاقم الثلاثاء الماضي.

وكانت السفينة ترفع علم مالطا بطاقم من الفلبين، وحرص ماكرون عبر الناطقة باسم الحكومة مود بريون  على تأكيد أن "فرنسا لم تُستهدف بصفتها"، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحادثة "تُثبت أن الوضع لا يزال خطيراً". 
مواضيع ذات صلة
بعد أزمة مضيق هرمز... برّاك: سوريا قد تلعب دورا عبر الأنابيب
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: يمكن لأوروبا أن تلعب دورا بناء في المحادثات مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: دبلوماسية القادة تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في العلاقات بين الصين وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عون من بكركي: أقول لمن يملك فائضاً من الأحلام والأوهام إنّ زمن الـ75 انتهى والظروف تغيرت وبعض الاعلام يلعب دوراً مدمّراً ونحن مع حرية التعبير ولكن على شرط أن تكون حرية مسؤولة
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأوروبيين

الإيرانية

الفرنسية

الإيراني

الأوروبي

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-05-07
Lebanon24
16:40 | 2026-05-07
Lebanon24
16:19 | 2026-05-07
Lebanon24
15:53 | 2026-05-07
Lebanon24
15:38 | 2026-05-07
Lebanon24
15:33 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24