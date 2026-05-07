قرب مقرّ إقامته... أمرٌ مُرعب حصل للأمير أندرو

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانيّة، أن الشرطة ألقت القبض على رجل للاشتباه بتوجيهه تهديدات للأمير السابق أندرو قرب مقرّ إقامته، في قرية وولفرتون .

Advertisement

وجاء في بيان الشرطة: "حضر الضباط إلى المكان، وتم القبض للاشتباه في ارتكابه جريمة مخلة بالنظام العام، وحيازة سلاح هجومي. ولا يزال قيد الاحتجاز".



وذكر تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصدر لم يذكر اسمه، أن رجلاً ملثّماً اقترب من آندرو، الشقيق الأصغر للملك ، وصرخ في وجهه.



وأضاف التقرير أن آندرو كان يسير مع كلابه في ذلك الوقت، وغادر في سيارته الخاصة برفقة أحد أفراد حراسته. (ارم نيوز)