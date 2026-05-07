إنفجارات تهزّ إيران... وإسرائيل: لا علاقة لنا بما يجري

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات مجهولة في مدينة عباس وجزيرة قشم جنوب البلاد.وأفاد التلفزيون عن دوي انفجار عند رصيف " " للمسافرين في .فيما أفادت وكالة "تسنيم" بأن بعض أصوات الانفجارات قد تكون مرتبطة بتحذيرات أطلقتها بعض السفن في المنطقة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.من جانبها، أشارت وكالة "فارس" إلى وقوع هجوم استهدف الأقسام التجارية من رصيف بهمن في قشم، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت وقوع في المنطقة.كما أوضحت أن الجيش الإيراني تبادل إطلاق النار مع "العدو" عند رصيف بهمن في قشم.في المقابل، أفاد مسؤول إسرائيلي أن لا علاقة لتل أبيب الانفجارات في .