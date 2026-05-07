"داعش" يتبنى عمليّة إغتيال خطيب مقام السيّدة زينب في سوريا

Advertisement

أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن عملية اغتيال الشيخ فرحان المنصور، عضو الهيئة العلمائية للطائفة في ، والتي وقعت الأسبوع الماضي في منطقة السيّدة زينب في ريف .وأوضح "دعش" أن "عناصره تمكنوا يوم الجمعة الماضي من زرع عبوة لاصقة وتفجيرها داخل سيارة المنصور عقب خروجه من المنطقة التي تشهد حراسة أمنية مشددة، مما أدى إلى مقتله وتضرر سيارته". (روسيا اليوم)