ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟

كشفت قناة " " الأميركيّة، أنّ "الجيش الأميركي نفذ غارات على ميناء قشم ومدينة عباس في ".

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي لـ" نيوز": "نفذنا ضربات في إيران لكن ذلك لا يعني إستئناف الحرب".

أما صحيفة " "، فأفادت نقلاً عن مصدر إسرائيليّ قوله، إنّ "هناك تبادل إطلاق نار بين إيران وأميركا في ".

أما البحرية الإيرانيّة، فأعلنت أنّها "استهدفت 3 مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز".