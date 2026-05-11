تعويضات وسيادة على المضيق.. تفاصيل طلبات إيرانية رفضها ترامب



Advertisement

وبعد أيام من طرح عرضاً على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت أمس الأحد رداً ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في ، حيث تقاتل ، حليفة الولايات المتحدة، جماعة المتحالفة مع إيران. أدى الرفض السريع من جانب الرئيس لرد مقترح السلام الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يستمر الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما يبقي حركة الملاحة متوقفة عبر مضيق هرمز.وبعد أيام من طرح عرضاً على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت أمس الأحد رداً ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في ، حيث تقاتل ، حليفة الولايات المتحدة، جماعة المتحالفة مع إيران.





وذكرت وكالة "تسنيم الإيرانية" شبه الرسمية أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني.



وفي غضون ساعات، رفض مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب ترامب على موقع "تروث سوشال": "لا يعجبني هذا، غير مقبول على الإطلاق"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وذكر التلفزيون الرسمي أن طهران قدمت مطلباً بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة على مضيق هرمز.وذكرت وكالة "تسنيم الإيرانية" شبه الرسمية أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني.وفي غضون ساعات، رفض مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب ترامب على موقع "تروث سوشال": "لا يعجبني هذا، غير مقبول على الإطلاق"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت إنهاء القتال قبل بدء المحادثات حول الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك البرنامج الإيراني.



وقفزت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، عقب أنباء عن استمرار حالة الجمود التي تترك مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير. وقبل الحرب، كان الممر المائي ينقل خُمس إمدادات النفط العالمية، وبرز كأحد نقاط الضغط المركزية في الحرب.



ويواجه الأميركيون ارتفاعاً حاداً في أسعار البنزين قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد ما إذا كان الحزب الذي ينتمي إليه ترامب سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس.



كما لم تحظ الولايات المتحدة سوى بدعم دولي ضئيل، إذ رفضت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" دعوات إرسال سفن لفتح مضيق هرمز دون اتفاق سلام شامل وبعثة دولية لفتح المضيق.