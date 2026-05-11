المتهم بمحاولة اغتيال ترامب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يدفع ببراءته

دفع رجل من ولاية الأميركية، اليوم الإثنين، ببراءته من تهمة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي خلال عشاء مراسلي الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن وسائل إعلام أميركية.

Advertisement

وذكرت صحيفة "ذي هيل" ووسائل إعلام أخرى أن كول آلن (31 عامًا) نفى التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام في العاصمة الأميركية .

وظهر آلن داخل مرتديًا لباس السجن البرتقالي ومقيّد اليدين.

ويواجه المتهم أربع تهم مرتبطة بالحادثة التي وقعت في 25 نيسان الماضي خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق وسط واشنطن، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال إدانته.

وتشمل التهم محاولة اغتيال الرئيس، ونقل سلاح ناري وذخيرة عبر حدود الولايات بهدف ارتكاب جناية، واستخدام سلاح ناري أثناء تنفيذ جريمة عنف، إضافة إلى الاعتداء على موظف فيدرالي.

وبحسب الادعاء، فإن آلن، وهو مدرّس ومهندس، سافر بالقطار من كاليفورنيا إلى واشنطن حاملًا مجموعة أسلحة ضمّت بندقية صيد ومسدسًا وعددًا من السكاكين.

ولم يتمكن آلن من الاقتراب من أو من المدعوين المشاركين في العشاء الذي أُقيم داخل البيت الأبيض.

وعقب سماع دوي إطلاق نار، سارعت عناصر الخدمة السرية إلى إخراج الرئيس من المكان، فيما تمكّنت القوى الأمنية من السيطرة على آلن وتوقيفه بعد اقتحامه نقطة تفتيش أمنية وهو يحمل أسلحة متعددة. كما أطلق أحد عناصر الخدمة السرية النار عليه عدة مرات من دون إصابته. (آرم نيوز)