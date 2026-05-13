|
عربي-دولي
إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية.. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
13-05-2026
|
03:21
كشفت تقييمات استخباراتية أميركية سرية أن
إيران
استعادت معظم قدراتها الصاروخية، بما في ذلك الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
وبحسب ما نقلته صحيفة "
نيويورك
تايمز" عن مصادر مطلعة على التقييمات الأخيرة، في تقرير يوم الثلاثاء، فإن
طهران
استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 على امتداد
مضيق هرمز
، وهي مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لنقل وإطلاق الصواريخ عبر منصات متنقلة.
وأشار التقييم إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة المنتشرة في أنحاء البلاد، إضافة إلى ما يقارب 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.
كما أفادت التقديرات بأن طهران استعادت الوصول إلى نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض، ما يعكس قدرة البنية العسكرية
الإيرانية
على الصمود وإعادة الانتشار رغم القصف المكثف.
تناقض مع تصريحات
ترامب
وتأتي هذه التقديرات في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لهجته ضد إيران، معلناً أن طهران "لم يعد لديها أسطول بحري" وأن قواتها الجوية "دُمّرت"، معتبراً أن بلاده نجحت في توجيه ضربات قاسية لقدرات إيران العسكرية.
كما شدد ترامب أخيراً على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية تتجاوز أي اعتبارات اقتصادية داخلية، رغم تصاعد الضغوط المرتبطة بكلفة الحرب والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.
لكن التقييمات الاستخباراتية الجديدة تشير إلى أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من قدراتها الصاروخية الاستراتيجية، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية المتنقلة والمنشآت المحصنة تحت الأرض.
ذي أتلانتك عن مصادر: إيران لا تزال تحتفظ بثلثي سلاحها الجوي ومعظم قدراتها الصاروخية وغالبية زوارقها السريعة
ذي أتلانتك عن مصادر: إيران لا تزال تحتفظ بثلثي سلاحها الجوي ومعظم قدراتها الصاروخية وغالبية زوارقها السريعة
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
هل يفقد اقتصاد إيران قدرته على الصمود؟ تقرير يكشف الكواليس
هل يفقد اقتصاد إيران قدرته على الصمود؟ تقرير يكشف الكواليس
تقرير إسرائيلي يكشف: هذه المدّة التي تحتاجها إيران لاستعادة الكهرباء والمياه
تقرير إسرائيلي يكشف: هذه المدّة التي تحتاجها إيران لاستعادة الكهرباء والمياه
تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"
تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"
قلق في تل أبيب من ترامب.. هل يمل من حربه على ايران؟
قلق في تل أبيب من ترامب.. هل يمل من حربه على ايران؟
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات
فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
