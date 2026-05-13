إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية.. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل

كشفت تقييمات استخباراتية أميركية سرية أن استعادت معظم قدراتها الصاروخية، بما في ذلك الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع وإسرائيل.وبحسب ما نقلته صحيفة " تايمز" عن مصادر مطلعة على التقييمات الأخيرة، في تقرير يوم الثلاثاء، فإن استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 على امتداد ، وهي مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لنقل وإطلاق الصواريخ عبر منصات متنقلة.وأشار التقييم إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة المنتشرة في أنحاء البلاد، إضافة إلى ما يقارب 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.