تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية.. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل

Lebanon 24
13-05-2026 | 03:21
A-
A+
إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية.. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل
إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية.. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقييمات استخباراتية أميركية سرية أن إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية، بما في ذلك الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
Advertisement

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على التقييمات الأخيرة، في تقرير يوم الثلاثاء، فإن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 على امتداد مضيق هرمز، وهي مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لنقل وإطلاق الصواريخ عبر منصات متنقلة.

وأشار التقييم إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة المنتشرة في أنحاء البلاد، إضافة إلى ما يقارب 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.
كما أفادت التقديرات بأن طهران استعادت الوصول إلى نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض، ما يعكس قدرة البنية العسكرية الإيرانية على الصمود وإعادة الانتشار رغم القصف المكثف.

تناقض مع تصريحات ترامب
وتأتي هذه التقديرات في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته ضد إيران، معلناً أن طهران "لم يعد لديها أسطول بحري" وأن قواتها الجوية "دُمّرت"، معتبراً أن بلاده نجحت في توجيه ضربات قاسية لقدرات إيران العسكرية.

كما شدد ترامب أخيراً على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية تتجاوز أي اعتبارات اقتصادية داخلية، رغم تصاعد الضغوط المرتبطة بكلفة الحرب والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

لكن التقييمات الاستخباراتية الجديدة تشير إلى أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من قدراتها الصاروخية الاستراتيجية، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية المتنقلة والمنشآت المحصنة تحت الأرض.
مواضيع ذات صلة
ذي أتلانتك عن مصادر: إيران لا تزال تحتفظ بثلثي سلاحها الجوي ومعظم قدراتها الصاروخية وغالبية زوارقها السريعة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفقد اقتصاد إيران قدرته على الصمود؟ تقرير يكشف الكواليس
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف: هذه المدّة التي تحتاجها إيران لاستعادة الكهرباء والمياه
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مضيق هرمز

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

نيويورك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-05-13
Lebanon24
07:00 | 2026-05-13
Lebanon24
06:57 | 2026-05-13
Lebanon24
06:49 | 2026-05-13
Lebanon24
06:45 | 2026-05-13
Lebanon24
06:30 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24