اجتماع خليجي طارئ في الرياض: للتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس

13-05-2026 | 09:52
عقد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وبمشاركة الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.
وقال البديوي إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق الأمني الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الناتجة عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس.
وأكد الوزراء أن أمن دول مجلس التعاون "كل لا يتجزأ"، مشددين على أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية، خصوصاً بعد القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
كما شددوا على ضرورة التصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات التطورات الراهنة، ومكافحة مختلف أشكال الإرهاب.
وأعرب الوزراء عن تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.
وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية الخليجية في كشف هذه الخلايا وضبطها، معتبرين أن ما تحقق يعكس كفاءتها ويقظتها وجاهزيتها لحماية أمن دول المجلس واستقرار مجتمعاتها.
