اجتماع خليجي طارئ في الرياض: للتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس

وقال البديوي إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق الأمني الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الناتجة عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس.وأكد الوزراء أن أمن دول مجلس التعاون "كل لا يتجزأ"، مشددين على أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية، خصوصاً بعد القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري .كما شددوا على ضرورة التصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات التطورات الراهنة، ومكافحة مختلف أشكال الإرهاب.وأعرب الوزراء عن تعازيهم لأسر الذين سقطوا جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.وأشادوا بجهود الخليجية في كشف هذه الخلايا وضبطها، معتبرين أن ما تحقق يعكس كفاءتها ويقظتها وجاهزيتها لحماية أمن دول المجلس واستقرار مجتمعاتها.