عربي-دولي
بحلول العام 2100... آلاف النباتات قد تختفي
Lebanon 24
13-05-2026
|
09:53
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ دراسة نُشرت في مجلة "Science"، أثارت القلق لدى العلماء، بعدما أشارت إلى أن ما بين 7 في المئة و16 في المئة من الأنواع النباتية قد تختفي بحلول عام 2100.
وشملت الدراسة أكثر من 90 في المئة من موائل النباتات المعتادة.
وقام الباحثون من جامعة "
كاليفورنيا
" الأميركية بمحاكاة مصير حوالي 68 ألف نوع، فاكتشفوا أن المشكلة لا تكمن فقط في أن النباتات لا تستطيع "الانتقال" بسرعة كافية لمواكبة تغيّر المناخ إلى المناطق الأكثر برودة.
وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة شياولي دونغ أن هناك أمرا مهمّاً، وهو أن الظروف المناسبة للحياة نفسها تختفي.
وقالت إن النباتات في المنطقة القطبية الشمالية معرضة للخطر بشكل خاص لأن احترار المناخ هناك يتسارع بشدة، ولا يوجد مكان أبعد يمكنها الانتقال إليه.
كما تتوقع خسائر فادحة في منطقة
البحر الأبيض المتوسط
وجنوب شرق
أستراليا
بسبب حالات الجفاف.
وأكثر المناطق تعرضا للخطر، حسب الباحثة، هي جنوب
أوروبا
، وغرب
الولايات المتحدة
، وجنوب أستراليا.
ومن بين أنواع النباتات المهددة لخطر الاختفاء التام الأوكالبتوس، والباوباب، وبعض الأوركيدات، والسكويا، والماغنوليا. (روسيا اليوم)
