ترامب سيزور معبد السماء في الصين.. فما هو هذا الموقع؟

13-05-2026 | 09:56
ترامب سيزور معبد السماء في الصين.. فما هو هذا الموقع؟
من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب معبد السماء، في بكين، الخميس، كما سيشارك في مأدبة رسمية مع الرئيس شي جين بينج، وفق "أسوشيتد برس".
وكان قد صل الرئيس ترامب إلى بكين لحضور قمة رئاسية مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينج.

ويرافقه في هذه الزيارة مجموعة من المديرين التنفيذيين من بعض أكبر الشركات الأميركية قيمة، بمن فيهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.

ومن المقرر أن يشارك ترامب، غدا الخميس، في حفل استقبال ويعقد اجتماعًا ثنائيًا مع شي، قبل أن يزور معبد السماء التاريخي ويحضر مأدبة عشاء رسمية.

ما هو معبد السماء؟
يقع معبد السماء، الذي كان يسمى في الأصل "مذبح السماء والأرض"، على الجانب الشرقي من شارع يونغدينغمن في بكين.

تم بناؤه خلال سلالة مينغ في عام 1420، وأصبح مكانًا للإمبراطور لتقديم التضحيات إلى السماء، والصلاة من أجل الحصاد الجيد، وطلب المطر.

ويعتبر أكبر مجمع بناء للتضحية القديمة في الصين.

وحسب المعلومات، يتكون من منطقتين رئيسيتين، المذبح الداخلي والمذبح الخارجي، حيث يضم المذبح الداخلي الهياكل الأساسية، بما في ذلك مذبح التلة الدائرية، ومذبح الصلاة من أجل الحصاد الجيد، والقبو الإمبراطوري للسماء.

ويحمل الموقع أيضًا أهمية تاريخية وعلمية وفنية، ويحمل قيمة ثقافية عميقة، ويرمز إلى التاريخ والتقاليد الصينية الغنية.
 
وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو معبد السماء في قائمة التراث العالمي عام 1998. وقالت لجنة التراث العالمي عنه: "إنه مجموعة بنايات محفوظة في حالة جيدة، ويعكس في ترتيبه الشامل وفي تصميم كل بناية العلاقة بين السماء والأرض. هذه العلاقة كانت محور النظرة إلى الفضاء في عصور الصين القديمة. هذه البنايات تعبر عن الدور الخاص للأباطرة وكبار العسكريين والوزراء في هذه العلاقة".







