ترامب سيزور معبد السماء في الصين.. فما هو هذا الموقع؟

من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي معبد السماء، في ، الخميس، كما سيشارك في مأدبة رسمية مع الرئيس شي جين بينج، وفق "أسوشيتد برس".وكان قد صل إلى بكين لحضور قمة رئاسية مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينج.ويرافقه في هذه الزيارة مجموعة من المديرين التنفيذيين من بعض أكبر الشركات الأميركية قيمة، بمن فيهم ، الرئيس التنفيذي لشركة ، وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.ومن المقرر أن يشارك ، غدا الخميس، في حفل استقبال ويعقد اجتماعًا ثنائيًا مع شي، قبل أن يزور معبد السماء التاريخي ويحضر مأدبة عشاء رسمية.يقع معبد السماء، الذي كان يسمى في الأصل "مذبح السماء والأرض"، على الجانب الشرقي من شارع يونغدينغمن في بكين.تم بناؤه خلال سلالة مينغ في عام 1420، وأصبح مكانًا للإمبراطور لتقديم التضحيات إلى السماء، والصلاة من أجل الحصاد الجيد، وطلب المطر.ويعتبر أكبر مجمع بناء للتضحية القديمة في .وحسب المعلومات، يتكون من منطقتين رئيسيتين، المذبح الداخلي والمذبح الخارجي، حيث يضم المذبح الداخلي الهياكل الأساسية، بما في ذلك مذبح التلة الدائرية، ومذبح الصلاة من أجل الحصاد الجيد، والقبو الإمبراطوري للسماء.ويحمل الموقع أيضًا أهمية تاريخية وعلمية وفنية، ويحمل قيمة ثقافية عميقة، ويرمز إلى التاريخ والتقاليد الغنية.