زامير: الجيش الإسرائيلي منتشر على كل الجبهات

Lebanon 24
13-05-2026 | 10:37
زامير: الجيش الإسرائيلي منتشر على كل الجبهات
وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش الإسرائيلي خلق واقعاً جديداً في كل الساحات، وفق زعمه.
وأضاف زامير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء خلال جولة في الضفة أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال إذا لزم الأمر على مختلف الجبهات.
 
كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "في حالة جاهزية دائمة دفاعًا وهجومًا، من القدس إلى الضفة وحتى طهران"، حسب قوله.
 
إلى ذلك، أكد أن القوات السرائيلية "خلقت واقعًا أمنيًا جديدًا حيث تواصل القتال في لبنان، وتعمل في منطقة الليطاني ومناطق أخرى، وتقوم يوميًا بتصفية وتدمير عشرات المخربين والبنى التحتية".

كذلك أوضح أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في غزة أيضًا بشكل هجومي ويقضي على المسلحين". وقال:" نعمل دون توقف ونحقق إنجازات.. فالمعركة لم تنتهِ، والجيش مستعد لاستئناف القتال إذا استدعت الحاجة، وهو في حالة جاهزية ويقظة دائمة".
 
هذا وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي منتشر على كل الجبهات"، قائلاً إن "لواء الناحال، الذي أنهى قتالًا مكثفًا في لبنان قبل شهر فقط، انتقل مباشرة بعد ذلك إلى مهمة في الضفة حيث سيحقق إنجازات أيضا." (العربية) 
مواضيع ذات صلة
إيال زامير: نحن مستعدون لاحتمال استئناف معارك مكثفة على كل هذه الجبهات
القناة 14 الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يقدم استقالته
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان صدّق على تنفيذ هجمات في كل جبهات القتال الليلة
الجيش الإسرائيليّ: يجب توسيع دائرة التجنيد ومدّ فترة الخدمة بسبب الحرب وسنواصل العمل حتى إزالة كلّ التهديدات ونخوض حربًا على كلّ الجبهات
الضفة الغربية

رئيس الأركان

الفلسطينيين

إيال زامير

الإسرائيلي

الليطاني

إسرائيل

فلسطين

