زامير: الجيش الإسرائيلي منتشر على كل الجبهات



Advertisement

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء خلال جولة في الضفة أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال إذا لزم الأمر على مختلف الجبهات. وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على في ، أكد أن الجيش الإسرائيلي خلق واقعاً جديداً في كل الساحات، وفق زعمه.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء خلال جولة في الضفة أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال إذا لزم الأمر على مختلف الجبهات.

كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "في حالة جاهزية دائمة دفاعًا وهجومًا، من إلى الضفة وحتى "، حسب قوله.

إلى ذلك، أكد أن القوات السرائيلية "خلقت واقعًا أمنيًا جديدًا حيث تواصل القتال في ، وتعمل في منطقة ومناطق أخرى، وتقوم يوميًا بتصفية وتدمير عشرات المخربين والبنى التحتية".



كذلك أوضح أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في غزة أيضًا بشكل هجومي ويقضي على المسلحين". وقال:" نعمل دون توقف ونحقق إنجازات.. فالمعركة لم تنتهِ، والجيش مستعد لاستئناف القتال إذا استدعت الحاجة، وهو في حالة جاهزية ويقظة دائمة".

هذا وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي منتشر على كل الجبهات"، قائلاً إن "لواء الناحال، الذي أنهى قتالًا مكثفًا في لبنان قبل شهر فقط، انتقل مباشرة بعد ذلك إلى مهمة في الضفة حيث سيحقق إنجازات أيضا." (العربية)