استقالة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعد 13 شهراً مضطربة

استقال الدكتور مارتي مكاري، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء، بعد 13 شهراً قضاها على رأس الوكالة المسؤولة عن تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات وجزء كبير من الإمدادات الغذائية في .وذكرت صحيفة " بوست" أن ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية اتفقا في الأيام الأخيرة على ضرورة استبداله.ونشر الرئيس الأميركي رسالة استقالة مكاري عبر مواقع التواصل، وقال للصحافيين: "مارتي رجل عظيم، لكنه كان يمر ببعض الصعوبات".وبحسب صحيفة " "، فقد مكاري في نهاية المطاف عدداً من حلفائه، بعدما أثار غضب مرضى الأمراض النادرة وجماعات مناهضة الإجهاض وبعض قادة صناعة الأدوية.كما تعرض لانتقادات من قادة في قطاع الصحة العامة، اعتبروا أنه كان قريباً من ناشطين مناهضين للتطعيم، وفق ما نقلت " تايمز".لكن مقربين منه قالوا إن استقالته جاءت بسبب اعتراضه على قرار الإدارة السماح ببيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه، خشية أن تجذب هذه النكهات الشباب إلى منتجات مسببة للإدمان.وقال ماثيو هيربر في موقع "ستات نيوز" إن مكاري امتلك أفكاراً قوية بشأن تبسيط مراجعة الأدوية، لكنه وصفه بأنه "أسوأ مفوض" لإدارة الغذاء والدواء الأميركية منذ 25 عاماً على الأقل.من جهتها، قالت ديانا زوكرمان، رئيسة المركز الوطني لأبحاث الصحة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "لقد أساء إلى جميع المعنيين تقريباً بقضايا إدارة الغذاء والدواء، وهو أمر ليس بالهين"، محذرة في الوقت نفسه من أن استبداله بشخص قريب من شركات التبغ أو جماعات الضغط الدوائية قد يكون "كارثياً". (ذا ويك)