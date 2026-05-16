بالأسماء... من سيخلف عز الدين الحداد؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ معلق الشؤون الدولية لدى صحيفة " هيوم" الإسرائيليّة شاحر كليمان، قال بعد إغتيال الحداد، إنّه "من المفترض ألا يجد القائد المخضرم الناجي محمد عودة صعوبة في تكليفه بمنصب قائد "القسام" الجناح العسكري لحركة " "، فهو رئيس مقرّ استخبارات حماس".ووفقاً لتقارير أجنبية، فقد شغل أيضاً منصب في الجناح العسكري في بعض الأحيان، ونظرياً يُعدّ عودة الخيار الأمثل للرئاسة، لكن من المحتمل أن تُفضل "حماس" قائداً مخضرماً آخر أقل شهرة.أما علي العمودي، والذي يشغل منصب الرئيس الفعلي للمكتب السياسي في غزة، بينما يحمل خليل الحية المقيم في الخارج، اللقب الرسمي، فكان مقرباً من ، ومسؤولاً عن جهاز الدعاية لـ"حماس" خلال الحرب".وقد تمت ترقيته عقب سلسلة الاغتيالات التي طالت قادة "حماس"، لكنه لا يُعدّ شخصية بارزة في الجناح العسكري للحركة، إلا أن اغتيال الحداد قد يُعزز موقعه في صنع القرار.وهناك قيادي آخر مرشّح للمنصب، وهو توفيق أبو نعيم، وهو عضو في لحركة "حماس" في غزة، وكان سابقاً رئيساً لجهاز الشرطة التابع لها، وكان أيضاً مقرباً من ، وأحد المفرج عنهم في صفقة شاليط.أما بالنسبة للقادة الميدانيين المخضرمين في الجناح العسكري، فهناك اثنان ممن نجوا من محاولات الاغتيال، وهما حسين وهيثم حواجري، كان الأول قائداً لخلية في بيت حانون، والثاني قائداً لخلية أخرى في الشاطئ.ومن المحتمل أنهما رُقّيا إلى رتبة قائد لواء بعد عمليات الاغتيال.