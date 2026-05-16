تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء... من سيخلف عز الدين الحداد؟

Lebanon 24
16-05-2026 | 08:00
A-
A+
بالأسماء... من سيخلف عز الدين الحداد؟
بالأسماء... من سيخلف عز الدين الحداد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ معلق الشؤون الدولية لدى صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة شاحر كليمان، قال بعد إغتيال عز الدين الحداد، إنّه "من المفترض ألا يجد القائد المخضرم الناجي محمد عودة صعوبة في تكليفه بمنصب قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، فهو رئيس مقرّ استخبارات حماس".
Advertisement

ووفقاً لتقارير أجنبية، فقد شغل أيضاً منصب قائد لواء في الجناح العسكري في بعض الأحيان، ونظرياً يُعدّ عودة الخيار الأمثل للرئاسة، لكن من المحتمل أن تُفضل "حماس" قائداً مخضرماً آخر أقل شهرة.

أما علي العمودي، والذي يشغل منصب الرئيس الفعلي للمكتب السياسي في غزة، بينما يحمل خليل الحية المقيم في الخارج، اللقب الرسمي، فكان مقرباً من يحيى السنوار، ومسؤولاً عن جهاز الدعاية لـ"حماس" خلال الحرب".

وقد تمت ترقيته عقب سلسلة الاغتيالات التي طالت قادة "حماس"، لكنه لا يُعدّ شخصية بارزة في الجناح العسكري للحركة، إلا أن اغتيال الحداد قد يُعزز موقعه في صنع القرار.

وهناك قيادي آخر مرشّح للمنصب، وهو توفيق أبو نعيم، وهو عضو في المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، وكان سابقاً رئيساً لجهاز الشرطة التابع لها، وكان أيضاً مقرباً من السنوار، وأحد المفرج عنهم في صفقة شاليط.

أما بالنسبة للقادة الميدانيين المخضرمين في الجناح العسكري، فهناك اثنان ممن نجوا من محاولات الاغتيال، وهما حسين فياض وهيثم حواجري، كان الأول قائداً لخلية في بيت حانون، والثاني قائداً لخلية أخرى في الشاطئ.

ومن المحتمل أنهما رُقّيا إلى رتبة قائد لواء بعد عمليات الاغتيال.
 
كذلك، هناك اسم قائد آخر في القيادة، وهو مهند رجب، وبحسب مصادر فلسطينية، عُيّن قائداً للواء مدينة غزة بدلاً من الحداد، الذي أصبح "رئيس الجناح العسكري". (عربي 21)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حماس: ننعى القائد الشهيد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: عزّ الدين الحداد استُهدف عند خروجه من الشقة التي كان يختبئ فيها
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة "حماس": إغتيال عز الدين الحداد خرق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب السياسي

يحيى السنوار

الإسرائيلي

قائد لواء

عز الدين

إسرائيل

السنوار

يسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-05-16
Lebanon24
13:00 | 2026-05-16
Lebanon24
12:33 | 2026-05-16
Lebanon24
11:59 | 2026-05-16
Lebanon24
11:55 | 2026-05-16
Lebanon24
11:23 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24