تطور ميداني.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة

أفادت (سانا)، السبت، بأن آليات عسكرية ودبابات تابعة للجيش ، توغلت داخل بلدتين في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي .وبحسب "سانا"، فإن "قوة إسرائيلية مؤلفة ‏من 4 ‏آليات عسكرية توغلت داخل قرية الحانوت، وانتشر ‏عناصرها ‏بين منازل المواطنين، وفتشوا عددًا ‏منها، دون ‏ورود معلومات عن حالات اعتقال‎".وذكرت الوكالة أن "قوات توغلت بواسطة 3 دبابات إلى محيط تل ‏الدرعيات على أطراف قرية المعلقة القنيطرة ‏الجنوبي، ثم انسحبت لاحقًا".والخميس، توغلت 7 آليات ‏عسكرية ‏إسرائيلية في قرية صيدا ‏الحانوت، واعتقلت شابًا ثم أفرجت عنه.‏وبحسب "سانا"، "تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏المواطنين، من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏‌‏وتجريف ‌‏الأراضي".‏وتطالب سوريا باستمرار بخروج الجيش الإسرائيلي ‏من ‏أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في ‏الجنوب ‌‏السوري باطلة وملغاة، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني ‏وفقًا ‏للقانون ‏الدولي.كذلك تدعو سوريا إلى ‌"‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، ‌‏وردع ممارسات ‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من ‏الجنوب ‌‏السوري‎"، بحسب "سانا".