تطور ميداني.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية
(سانا)، السبت، بأن آليات عسكرية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي
، توغلت داخل بلدتين في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا
.
وبحسب "سانا"، فإن "قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت داخل قرية صيدا
الحانوت، وانتشر عناصرها بين منازل المواطنين، وفتشوا عددًا منها، دون ورود معلومات عن حالات اعتقال".
وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال
توغلت بواسطة 3 دبابات إلى محيط تل الدرعيات على أطراف قرية المعلقة بريف
القنيطرة الجنوبي، ثم انسحبت لاحقًا".
والخميس، توغلت 7 آليات عسكرية إسرائيلية في قرية صيدا الحانوت، واعتقلت شابًا ثم أفرجت عنه.
وبحسب "سانا"، "تواصل إسرائيل
اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين، من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي".
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الجيش الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة وملغاة، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي.
كذلك تدعو سوريا المجتمع الدولي
إلى "الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري"، بحسب "سانا".