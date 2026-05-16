نداء أممي يخص دولة عربية.. المجاعة تتفاقم!

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم ، إن ومكتب تنسيق ، ومنظمة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، وجهوا نداء لزيادة المساعدات.

وقال إن أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أظهر أن المستويات الحرجة من انعدام الأمن الغذائي في الصومال تؤثر على 6 ملايين شخص، أي ما يقرب من ثلث السكان، من بينهم 1.9 مليون طفل، 493 ألفا منهم يواجهون سوء التغذية الحاد.

وذكر أن صدمات متعددة تتسبب في تفاقم الأزمة، بما في ذلك الجفاف الشديد وانعدام الأمن والمساعدات الإنسانية المحدودة للغاية والآثار الممتدة للصراع في .

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي يتعرض فيها الصومال لخطر المجاعة - في منطقة بورهاكابا، بولاية الصومال، لافتا إلى انه تم في عام 2022، تجنب المجاعة من خلال توسيع نطاق التدخلات الإنسانية بشكل كبير واستدامتها في أعقاب أطول موجة جفاف على الإطلاق.

دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل، لتجنب حالة طوارئ خطيرة من انعدام الأمن الغذائي تزداد حدة بشكل سريع في .