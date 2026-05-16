إقتصاد

لتأمين عبور سفنها في هرمز.. دول أوروبية تتواصل مع طهران

16-05-2026 | 08:20
لتأمين عبور سفنها في هرمز.. دول أوروبية تتواصل مع طهران
قال التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم السبت، إن دولاً أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز.
وذكر التلفزيون أنه "بعد مرور سفن من دول شرق آسيا، ولا سيما الصين واليابان وباكستان، تلقينا اليوم معلومات تشير إلى أن الأوروبيين قد بدأوا أيضاً مفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري" للحصول على إذن بالمرور، من دون تحديد الدول المعنية.

من جهته، كشف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم، أن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريباً.

وأضاف عزيزي في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات "المتعاونة" مع إيران، مشيراً إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية.
 
وشدد قائلاً: "سيظل هذا المسار مغلقاً أمام مشغلي مشروع الحرية"، وهي العملية الأميركية لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز.
مسؤول أميركي لأكسيوس: لم ننسق مع إيران أثناء عبور سفننا الحربية لمضيق هرمز اليوم
إعلام إيراني: طهران تُنشئ هيئة جديدة لإدارة عبور السفن لمضيق هرمز
أ ف ب: تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: السفن غير المعادية بإمكانها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية
