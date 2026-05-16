لتأمين عبور سفنها في هرمز.. دول أوروبية تتواصل مع طهران

قال التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن دولاً أوروبية تجري محادثات مع لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز.وذكر التلفزيون أنه "بعد مرور سفن من دول شرق ، ولا سيما واليابان وباكستان، تلقينا اليوم معلومات تشير إلى أن قد بدأوا أيضاً مفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري" للحصول على إذن بالمرور، من دون تحديد الدول المعنية.، كشف رئيس لجنة في الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم، أن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريباً.وأضاف عزيزي في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات "المتعاونة" مع ، مشيراً إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية.