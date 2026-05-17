قاليباف في منصب جديد

بعد يوم على انتهاء زيارة الرئيس الأميركي إلى ، كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن تعيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مبعوثاً خاصاً لشؤون الصين.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصادر، اليوم الأحد، أن قاليباف، المكلّف أيضاً بملف التفاوض النووي، أُسندت إليه مهمة الإشراف على العلاقات مع بكين، في منصب كان يشغله سابقاً علي لاريجاني.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من منشور لقاليباف عبر "إكس"، قال فيه إن "العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد"، مستعيداً كلام الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تسارع "تحول لم يُشهد له مثيل منذ قرن". كما اعتبر أن "صمود الشعب الإيراني لمدة 70 يوماً" ساهم في دفع هذا التحول، وأن " ينتمي إلى دول الجنوب العالمي".

وكان قاليباف قد حذر قبل أيام من أن القوات المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وبحسب مصادر أميركية، حاول خلال زيارته إلى بكين دفع الصين إلى الضغط على بشأن مضيق هرمز، وحثّها على تقديم تنازلات، إلا أن الزيارة التي استمرت يومين لم تحقق نتيجة في هذا الملف، وفق ما أفادت شبكة "".

وتُعد الصين من أبرز حلفاء إيران، إلى جانب ، كما أنها بقيت لسنوات المستورد للنفط الإيراني رغم . ومنذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، دعت بكين إلى التهدئة والعودة إلى الدبلوماسية، مؤكدة أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وضمان حرية الملاحة فيه، من دون تسمية طهران مباشرة. (العربية)