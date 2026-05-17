تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قاليباف في منصب جديد

Lebanon 24
17-05-2026 | 05:04
A-
A+
قاليباف في منصب جديد
قاليباف في منصب جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بعد يوم على انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن تعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مبعوثاً خاصاً لشؤون الصين.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصادر، اليوم الأحد، أن قاليباف، المكلّف أيضاً بملف التفاوض النووي، أُسندت إليه مهمة الإشراف على العلاقات مع بكين، في منصب كان يشغله سابقاً علي لاريجاني.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من منشور لقاليباف عبر "إكس"، قال فيه إن "العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد"، مستعيداً كلام الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تسارع "تحول لم يُشهد له مثيل منذ قرن". كما اعتبر أن "صمود الشعب الإيراني لمدة 70 يوماً" ساهم في دفع هذا التحول، وأن "المستقبل ينتمي إلى دول الجنوب العالمي".

وكان قاليباف قد حذر قبل أيام من أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي عدوان، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وبحسب مصادر أميركية، حاول ترامب خلال زيارته إلى بكين دفع الصين إلى الضغط على إيران بشأن مضيق هرمز، وحثّها على تقديم تنازلات، إلا أن الزيارة التي استمرت يومين لم تحقق نتيجة في هذا الملف، وفق ما أفادت شبكة "سي أن أن".

وتُعد الصين من أبرز حلفاء إيران، إلى جانب روسيا، كما أنها بقيت لسنوات المستورد الرئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات. ومنذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، دعت بكين إلى التهدئة والعودة إلى الدبلوماسية، مؤكدة أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وضمان حرية الملاحة فيه، من دون تسمية طهران مباشرة. (العربية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيل جلسة الخميس...هل حُسم منصب مدعي عام التمييز؟
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة على منصب المدّعي العام التمييزي
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سي.إن.إن: ترامب يعزل بام بوندي من منصب وزيرة العدل الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أحد في إيران يريد أن يشغل منصب المرشد الأعلى الآن
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإيرانية

المستقبل

سي أن أن

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-17
Lebanon24
08:39 | 2026-05-17
Lebanon24
08:38 | 2026-05-17
Lebanon24
08:30 | 2026-05-17
Lebanon24
08:30 | 2026-05-17
Lebanon24
08:12 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24