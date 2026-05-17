تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد قمة بكين.. مخاوف أميركية من تحرك صيني ضد تايوان

Lebanon 24
17-05-2026 | 08:10
A-
A+
بعد قمة بكين.. مخاوف أميركية من تحرك صيني ضد تايوان
بعد قمة بكين.. مخاوف أميركية من تحرك صيني ضد تايوان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد يومين على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، نقل موقع "أكسيوس" عن عدد من كبار مستشاريه خشيتهم من ارتفاع احتمال إقدام الصين على غزو تايوان خلال السنوات الخمس المقبلة.
Advertisement

ويرى هؤلاء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يسعى إلى تثبيت موقع الصين كندّ للولايات المتحدة، والتأكيد أن تايوان جزء من بلاده، ما قد يهدد إمدادات الرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الشركات الأميركية.

وقال أحد المستشارين إن زيارة ترامب إلى بكين أظهرت أن ملف تايوان قد يصبح مطروحاً بقوة خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، أثار لقاء ترامب وشي مخاوف داخل تايوان بشأن مستوى الدعم الأميركي للجزيرة. وشدد رئيس تايوان لاي تشينغ-ته على أن "استقلال تايوان" يعني أن الجزيرة لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لها، وأن شعبها وحده يقرر مستقبلها.

وجاء موقف لاي بعدما قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، عقب القمة، إن واشنطن لا تريد أن يعلن طرف ما استقلاله لمجرد أن الولايات المتحدة تدعمه، في إشارة فُهمت على أنها رسالة إلى تايبيه.

كما أعلن ترامب، خلال عودته من بكين، أنه لم يحسم بعد قرار مبيعات أسلحة إضافية لتايوان، رغم أن الولايات المتحدة تُعد تقليدياً أبرز داعم دولي للجزيرة.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها، خصوصاً إذا رأت أن الجزيرة تتجه نحو الاستقلال الرسمي. وغالباً ما تعلن تايوان رصد طائرات وسفن عسكرية صينية قرب أراضيها.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني يحذر من صراع بين بكين وواشنطن إذا أُسيء التعامل مع قضية تايوان
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق قمة صينية - أميركية بعد غد الأربعاء لبحث ملفات الحرب والتجارة والطاقة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات بتحرك عسكري أميركي ضد إيران بعد زيارة ترامب للصين
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل قمة بكين... الصين تؤكد رفضها تسليح تايوان من قبل واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الصيني شي جين بينغ

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الاستقلال

فوكس نيوز

الجزيرة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2026-05-17
Lebanon24
12:13 | 2026-05-17
Lebanon24
12:11 | 2026-05-17
Lebanon24
12:00 | 2026-05-17
Lebanon24
12:00 | 2026-05-17
Lebanon24
11:55 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24