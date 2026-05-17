|
إقتصاد
هرمز يرفع كلفة الشحن.. والشاحنات تدخل على الخط
17-05-2026
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركات الشحن الكبرى بدأت الاعتماد على الشاحنات لنقل الوقود والبضائع، في ظل الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز على خلفية الأزمة في
الشرق الأوسط
.
وبحسب الصحيفة، ارتفعت أسعار الشحن على خط "شنغهاي-الخليج والبحر الأحمر" إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، متجاوزة ما سُجل خلال جائحة "كوفيد-19".
ونقلت "فايننشال تايمز" عن بيانات شركة "كلاركسونز" للأبحاث أن كلفة شحن الحاوية القياسية على هذا الخط ارتفعت من 980 دولاراً إلى 4131 دولاراً منذ 15 أيار.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات شحن كبرى، بينها شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن "MSC" و"ميرسك" و"CMA-CGM" و"هاباغ لويد"، فتحت مسارات لنقل البضائع من موانئ البحر الأحمر وخليج عمان.
وقال الرئيس
التنفيذي لشركة "ميرسك" فينسنت كليرك إن عدداً كبيراً من الشاحنات استُخدم لنقل الشحنات، مشيراً إلى أن
السعودية
والعراق سمحتا بدخول أعداد كبيرة من الشاحنات
القادمة
من
العراق
والأردن وتركيا.
إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن الشاحنات لا تستطيع إلا تعويض جزء محدود من قدرة سفن الحاويات والشحن الكبيرة التي كانت تخدم دول
الخليج
عبر مضيق هرمز. (روسيا اليوم)
الخارجية الفلبينية: إيران ستسمح بمرور شحنات النفط التي ترفع العلم الفلبيني عبر مضيق هرمز
"سي إن إن|: كبرى شركات الشحن حذرت سفنها بمضيق هرمز من مخاطر التحرك
نيويورك تايمز: شركات الشحن تواجه ارتباكا بشأن مضيق هرمز على خلفية رسائل متضاربة من الإيرانيين والأميركيين
بلومبرغ: إيران تدرس تعليق عمليات الشحن التابعة لها في مضيق هرمز لتجنب عرقلة المفاوضات
غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر الجميع"
غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر الجميع"
12:28 | 2026-05-17
المحكمة العليا السعودية: غداً غرة شهر ذي الحجة
المحكمة العليا السعودية: غداً غرة شهر ذي الحجة
12:13 | 2026-05-17
تفاصيل اتصال ترامب بنتنياهو
تفاصيل اتصال ترامب بنتنياهو
في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين
في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين
كوبا تحت الضغط.. هل تصمد بعد نفاد النفط؟
كوبا تحت الضغط.. هل تصمد بعد نفاد النفط؟
12:00 | 2026-05-17
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
16:52 | 2026-05-16
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
