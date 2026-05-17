هرمز يرفع كلفة الشحن.. والشاحنات تدخل على الخط

وبحسب الصحيفة، ارتفعت أسعار الشحن على خط "شنغهاي-الخليج والبحر الأحمر" إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، متجاوزة ما سُجل خلال جائحة "كوفيد-19".ونقلت "فايننشال تايمز" عن بيانات شركة "كلاركسونز" للأبحاث أن كلفة شحن الحاوية القياسية على هذا الخط ارتفعت من 980 دولاراً إلى 4131 دولاراً منذ 15 أيار.وأشارت الصحيفة إلى أن شركات شحن كبرى، بينها شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن "MSC" و"ميرسك" و"CMA-CGM" و"هاباغ لويد"، فتحت مسارات لنقل البضائع من موانئ البحر الأحمر وخليج عمان.التنفيذي لشركة "ميرسك" فينسنت كليرك إن عدداً كبيراً من الشاحنات استُخدم لنقل الشحنات، مشيراً إلى أن والعراق سمحتا بدخول أعداد كبيرة من الشاحنات من والأردن وتركيا.إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن الشاحنات لا تستطيع إلا تعويض جزء محدود من قدرة سفن الحاويات والشحن الكبيرة التي كانت تخدم دول عبر مضيق هرمز. (روسيا اليوم)