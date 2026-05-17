نيجيريا تنفي مشاركة أميركية ميدانية في قتل الرجل الثاني بداعش

وقال اللواء أونوجا، مدير عمليات الإعلام الدفاعي، في تصريحات نقلتها الرسمية "نان"، إن دور اقتصر على تقديم معلومات استخباراتية ومراقبة واستطلاع، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم العملياتي.وأوضح أن العملية جاءت بعد أشهر من جمع المعلومات والتنسيق، مشيراً إلى أن تقارير سابقة تحدثت عن مقتل المنكي في عام 2024 كانت ناتجة عن خطأ في تحديد هويته، بسبب استخدامه أسماء مستعارة عدة لتفادي رصده.وكان أعلن في 16 أيار أن "القوات الأميركية والقوات المسلحة النيجيرية" نفذت مهمة "مخططة بدقة" للقضاء على المنكي، واصفاً إياه بأنه "الإرهابي الأكثر نشاطاً في العالم".وذكرت وسائل إعلام دولية أن العملية جرت قرب ميتيلي في ولاية بورنو شمال شرقي ، قرب حوض بحيرة ، أحد أبرز معاقل تنظيم داعش في غرب إفريقيا.وكانت السلطات الأميركية قد صنّفت المنكي في عام 2023 "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص"، وربطته بشبكات داعش في مجالات التمويل والمتفجرات والدعاية والتنسيق في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.وتخوض نيجيريا منذ عام 2009 حرباً ضد تمردي بوكو حرام وداعش في غرب إفريقيا، في صراع أسفر، وفق تقديرات ، عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص ونزوح أكثر من مليوني شخص.وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت الولايات المتحدة نحو 100 عسكري في شمال نيجيريا لدعم تبادل المعلومات والتدريب والمساندة الفنية، مع تصاعد هجمات بوكو حرام والجماعات المرتبطة بداعش. وفي آذار، أسفرت تفجيرات انتحارية يشتبه في وقوف هذه الجماعات خلفها في مايدوغوري عن مقتل 27 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 140 آخرين.