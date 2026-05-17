بهجوم على مدرسة.. خطف 42 طالباً في نيجيريا

Advertisement

وقال علي ندومي، ممثل جنوب بورنو في ، إن الطلاب اختُطفوا خلال هجوم استهدف مدرسة في منطقة أسكيرا-أوبا في 15 أيار.وذكرت صحيفة "بيزنس داي نيجيريا" أن الهجوم وقع في حكومية نهارية في قرية موسى، بعدما اقتحم مسلحون المنطقة أثناء الحصص الصباحية الباكرة.وأوضح ندومي أن الحادثة تركت عدداً كبيراً من الأهالي في حالة حزن وصدمة، قائلاً إن اختطاف الطلاب كان "أكثر رعباً" لأنه حصل بينما كانوا منشغلين بدروسهم.ودعا ، ولا سيما الجيش النيجيري، إلى تكثيف جهودها لإنقاذ الطلاب المختطفين.وتواجه نيجيريا منذ سنوات هجمات جماعات مسلحة، بينها بوكو حرام وتنظيم داعش غرب إفريقيا، في مناطق عدة من البلاد.ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف المرتبطة ببوكو حرام عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، فيما اتخذت الحكومة إجراءات لمواجهة التهديد، بينها نشر قوات والتعاون مع شركاء دوليين.وفي شباط الماضي، نشرت نحو 100 عسكري في شمال نيجيريا لتقديم التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الفني للقوات المحلية، مع تصاعد هجمات الجماعات المسلحة.