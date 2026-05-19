بزشكيان: ايران تواجه ضغوطاً غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار

اعتبر أن بلاده تواجه ضغوطاً غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار، مؤكدا العمل على احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب.وأعلن الرئيس أن حكومته تعمل على حل المشكلات رغم محدودية الإمكانيات، مضيفًا أن المسؤولين الحكوميين لم يحصلوا على إجازات طوال الفترة الماضية.وشدد على أن بلاده تخوض معركة تتطلب من المواطنين تقبّل الصعوبات الاقتصادية وخفض سقف التوقعات.وأضاف: "تجنبوا أي مكان يُراد فيه إثارة التفرقة، ولكن دعونا نرى الحقائق. الأمر ليس وكأننا لم نتضرر، وليس وكأن الحكومة تملك الإمكانيات وهي غارقة في النوم بينما الناس يواجهون المشكلات. وزراؤنا وخبراؤنا على رأس عملهم ليلًا ونهارًا، حتى إنني لا أتذكر أننا أخذنا يوم عطلة واحدًا طوال الفترة الماضية".وقال بزشكيان: "من يتصدر المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة. فلا يجب أن يُخيّل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية".وأوضح الرئيس الإيراني أنه لا يرى منطقًا في رفض إجراء محادثات مع لإنهاء الحرب، مشددًا على أهمية التحاور بعقلانية خلال المفاوضات من أجل الحصول على "ردود عقلانية".