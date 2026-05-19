الإمارات في الصدارة... إليكم قائمة بأفضل جوازات السفر



Advertisement

وتحتفظ وفقاً لبيان صحافي، بالمركز الأول منذ عام 2018. أظهرت بيانات جديدة أصدرها مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لمؤسسة "أرتون كابيتال"، أن عززت صدارتها لقائمة أقوى جوازات السفر في العالم، إذ ارتفع رصيدها إلى 182 نقطة، وهو أعلى رصيد يُسجَّل في تاريخ المؤشر على الإطلاق.وتحتفظ وفقاً لبيان صحافي، بالمركز الأول منذ عام 2018.

واحتفظت سنغافورة بالمركز الثاني في تصنيف جوازات السفر الفردية برصيد 175 نقطة، فيما تبقى ماليزيا الجواز الآسيوي الوحيد الآخر في الفئة ، محافظةً على مركزها السابع عشر.



وعلى الرغم من أن آسيا تُسهم بنحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2026، لم تنعكس هذه القوة الاقتصادية على تصنيفات جوازات السفر الفردية، إذ تراجعت كل من الجنوبية واليابان أربعة مراكز، مما أخرج كوريا الجنوبية من قائمة أفضل 20 جوازاً لعام 2026، لتحلّ محلها جوازات أوروبية.



وتُهيمن جوازات السفر الأوروبية على معظم المراكز العشرين الأولى، وتتصدر القائمة كل من إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا والدنمارك.

والأبرز في هذا السياق أن لوكسمبورغ قفزت من المركز العاشر إلى الخامس برصيد 174 نقطة، في إطار مساعيها لتكريس نفسها مركزاً أوروبياً للذكاء الاصطناعي، على حساب فنلندا التي فقدت مكانها ضمن العشرة الأوائل الذي كانت تشغله عام 2025. (ارم نيوز)