تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"أطفال على الحواجز".. قوات "الباسيج" تحكم شوارع إيران!
Lebanon 24
20-05-2026
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً جديداً كشفت فيه عن انتشار كثيف لعناصر قوات "الباسيج"
الإيرانية
في شوارع البلاد.
Advertisement
ويشير التقرير إلى أن الحواجز الأمنية تنتشر بين الأحياء، فيكا الدوريات الليلية تجوب الشوارع، بينما تحوّلت بعض المساجد والمدارس إلى نقاط تحرك لعناصر الباسيج.
ولفت التقرير إلى أن
طهران
شهدت خلال الحرب انتشاراً واسعاً لحواجز التفتيش والدوريات الليلية، مع تكثيف تفتيش الهواتف والسيارات والوثائق الشخصية، خصوصاً في الأحياء الحساسة والمناطق القريبة من المؤسسات الحكومية والعسكرية.
ونقلت الوكالة عن سكان في العاصمة قولهم إن بعض الأحياء شهدت إنشاء عدة حواجز جديدة خلال أيام قليلة فقط.
أما منصة "
إيران
إنترناشيونال"
المعارضة
، فتحدثت عن اعتماد النظام على "شبكات قمع متنقلة" بعد تعرض عدد من المقار الأمنية والعسكرية لضربات خلال الحرب، ما دفع السلطات إلى نشر عناصر الباسيج ضمن مجموعات صغيرة موزعة داخل الأحياء والمساجد والمدارس، بدلاً من الاعتماد فقط على القواعد الأمنية التقليدية.
وتشير تقديرات متقاطعة إلى أن النظام لم يعد يتعامل مع المدن الإيرانية باعتبارها عمقاً آمناً، بل باعتبارها جبهة محتملة للانفجار الداخلي، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر 2025 ومطلع 2026، والتي شملت أكثر من 100 مدينة وفق تقارير حقوقية ومعارضة.
كذلك، كشفت تقارير عن خفض سن الانضمام إلى دوريات الباسيج خلال الحرب، إذ تحدثت مصادر عدة عن تجنيد فتيان بعمر 12 عاماً للمشاركة في الحواجز والدوريات اللوجستية داخل طهران، في خطوة تعكس حجم القلق الأمني الذي يعيشه النظام.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تكشف انتقال إيران من "دولة تعبئة أيديولوجية" إلى "دولة أمن طوارئ"، حيث يصبح ضبط الداخل أولوية توازي إدارة الحرب الخارجية.
وفي السياق، يرى الباحث والخبير الاستراتيجي
محمد يوسف
النور، إن ما يجري "ليس مجرد تشديد أمني تقليدي، بل إعادة تشكيل كاملة لعلاقة النظام بالمجتمع".
ويوضح النور أن انتشار الباسيج والمجموعات شبه العسكرية داخل الأحياء يعكس "خوفاً حقيقياً من لحظة الانهيار الداخلي أكثر من الخوف من الضربات العسكرية نفسها".
ويضيف النور أن النظام
الإيراني
"يعرف أن أخطر ما قد تنتجه الحرب ليس الدمار العسكري، بل انهيار هيبة الدولة داخل المدن والأسواق"، مشيراً إلى أن تحويل الأحياء والمساجد والمدارس إلى نقاط مراقبة أمنية يهدف إلى منع تشكل أي حاضنة احتجاجية جديدة، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي والتضخم والاحتقان الشعبي.
مواضيع ذات صلة
"الجنرالات" تحكم إيران.. ماذا عن المُرشد؟
Lebanon 24
"الجنرالات" تحكم إيران.. ماذا عن المُرشد؟
20/05/2026 16:13:57
20/05/2026 16:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟
Lebanon 24
هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟
20/05/2026 16:13:57
20/05/2026 16:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة جال والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات على أطفال جرحى في "الأميركية"
Lebanon 24
وزير الصحة جال والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات على أطفال جرحى في "الأميركية"
20/05/2026 16:13:57
20/05/2026 16:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": 3 اصابات بينهم أطفال كحصيلة اولية للغارة التي استهدفت بلدة الصوانة
Lebanon 24
"لبنان 24": 3 اصابات بينهم أطفال كحصيلة اولية للغارة التي استهدفت بلدة الصوانة
20/05/2026 16:13:57
20/05/2026 16:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد يوسف
الإيرانية
الإيراني
المعارضة
طهران
ستيت
تيجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أميركا: أجبرنا 90 سفينة تجارية على تغيير مسارها ضمن الحصار على إيران
Lebanon 24
أميركا: أجبرنا 90 سفينة تجارية على تغيير مسارها ضمن الحصار على إيران
09:12 | 2026-05-20
20/05/2026 09:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
روته: الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها نحو آسيا تدريجياً
Lebanon 24
روته: الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها نحو آسيا تدريجياً
09:10 | 2026-05-20
20/05/2026 09:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سرّ تأجيل ترامب الهجوم على إيران؟
Lebanon 24
ما سرّ تأجيل ترامب الهجوم على إيران؟
09:00 | 2026-05-20
20/05/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ذا كريستال"... الصين تبني أطول "ناطحة سحاب أفقية" في العالم
Lebanon 24
"ذا كريستال"... الصين تبني أطول "ناطحة سحاب أفقية" في العالم
08:33 | 2026-05-20
20/05/2026 08:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: "حزب الله" استخدم عيادة مدنية لإنتاج وسائل قتالية جنوب لبنان
Lebanon 24
إسرائيل: "حزب الله" استخدم عيادة مدنية لإنتاج وسائل قتالية جنوب لبنان
08:32 | 2026-05-20
20/05/2026 08:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
Lebanon 24
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
15:05 | 2026-05-19
19/05/2026 03:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
10:00 | 2026-05-19
19/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يكشف: ترامب على وشك إعادة إشعال فتيل الحرب مع إيران
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يكشف: ترامب على وشك إعادة إشعال فتيل الحرب مع إيران
10:30 | 2026-05-19
19/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
12:20 | 2026-05-19
19/05/2026 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بين المرونة الأميركية والحذر الإيراني… هل اقتربت لحظة التهدئة؟
Lebanon 24
بين المرونة الأميركية والحذر الإيراني… هل اقتربت لحظة التهدئة؟
11:00 | 2026-05-19
19/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:12 | 2026-05-20
أميركا: أجبرنا 90 سفينة تجارية على تغيير مسارها ضمن الحصار على إيران
09:10 | 2026-05-20
روته: الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها نحو آسيا تدريجياً
09:00 | 2026-05-20
ما سرّ تأجيل ترامب الهجوم على إيران؟
08:33 | 2026-05-20
"ذا كريستال"... الصين تبني أطول "ناطحة سحاب أفقية" في العالم
08:32 | 2026-05-20
إسرائيل: "حزب الله" استخدم عيادة مدنية لإنتاج وسائل قتالية جنوب لبنان
08:18 | 2026-05-20
روبيو: ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 16:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 16:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 16:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24