بدلا من ملاجئ الحرب الباردة.. ألمانيا تعيد رسم خطة الحماية

وتصاعد حول الدفاع المدني في منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، فيما رفعت إنفاقها العسكري بشكل كبير منذ ذلك الحين.وقالت إن الخطة ممولة جزئياً من صندوق خاص معفى من قواعد الديون، جرت الموافقة عليه العام الماضي.وتشير بيانات حكومية إلى أن ألمانيا تضم حالياً 579 ملجأ تتسع لنحو 480 ألف شخص، لكن كثيراً منها لم يُستخدم منذ الحرب الباردة.وتعتزم الحكومة استثمار 10 مليارات ، أي نحو 12 مليار دولار، لتعزيز الدفاع المدني، ضمن حملة أوسع لزيادة الإنفاق العسكري.وسيُستخدم التمويل لشراء أكثر من ألف مركبة خاصة وبدلات واقية، إضافة إلى تحديث شبكة الإنذار الجماعي وتركيب وحدة تحكم مركزية لتنسيق العمل بين الجهات العامة.وقال الألماني ألكسندر دوبرينت: "يجب التخلي عن المفهوم الذي يعود للثمانينيات، الذي لم ينجح أبداً، في بيئة الأمن الحديثة اليوم".وأضاف أن الخطة تهدف إلى تحسين الحماية داخل المنازل، وتسهيل الوصول السريع إلى المساحات الآمنة في الأماكن العامة.، قال بوريس بيستوريوس إن الخطة تستند إلى دروس من ، حيث يُستخدم تطبيق لتحذير المدنيين من الهجمات ودعوتهم إلى الاحتماء، مضيفاً: "لا يمكننا أبداً أن نتوقع توفير ملاذ لجميع الألمان البالغ عددهم 80 مليون نسمة". (اندبندنت)