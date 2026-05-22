السعودية: الأجهزة الأمنية تباشر تنفيذ مهامها عبر خطط وقائية متكاملة

شددت على الوقوف بكل حزم ضد أي محاولة لتسييس الحج، مشيرة إلى أن المنظومة الأمنية تعمل وفق أعلى درجات الجاهزية والتكامل الميداني وفق خطط معتمدة وفرضيات تضمن أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، حتى يتموا حجهم بيسر.

ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود، رئيس لجنة الحج ، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية المعتمدة لموسم حج هذا العام وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة في الحج بمكة المكرمة.

، أكد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن القيادة سخّرت جميع الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، حتى أصبحت أنموذجاً عالمياً متقدمًا في إدارة الحشود البشرية، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والانسيابية التي تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة.

وأوضح أن قوات أمن الحج باشرت تنفيذ مهامها لهذا الموسم عبر خطط أمنية ووقائية متكاملة، ارتكزت على الاستفادة من التجارب السابقة واستشراف مختلف الفرضيات والاحتمالات، بما يضمن المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وعلى امتداد جميع المسارات التي يسلكها ضيوف الرحمن.

وأشار الفريق البسامي إلى أن المنظومة الأمنية بالحج تعمل وفق أعلى درجات الجاهزية والتكامل الميداني، مدعومة بالتقنيات الحديثة ومراكز القيادة والسيطرة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التنسيق والاستجابة بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.