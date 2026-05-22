تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السعودية: الأجهزة الأمنية تباشر تنفيذ مهامها عبر خطط وقائية متكاملة

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:34
A-
A+
السعودية: الأجهزة الأمنية تباشر تنفيذ مهامها عبر خطط وقائية متكاملة
السعودية: الأجهزة الأمنية تباشر تنفيذ مهامها عبر خطط وقائية متكاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شددت السعودية على الوقوف بكل حزم ضد أي محاولة لتسييس الحج، مشيرة إلى أن المنظومة الأمنية تعمل وفق أعلى درجات الجاهزية والتكامل الميداني وفق خطط معتمدة وفرضيات تضمن أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، حتى يتموا حجهم بيسر.
Advertisement
ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية المعتمدة لموسم حج هذا العام وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة في الحج بمكة المكرمة.
من جهته، أكد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن القيادة سخّرت جميع الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، حتى أصبحت المملكة أنموذجاً عالمياً متقدمًا في إدارة الحشود البشرية، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والانسيابية التي تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة.
وأوضح أن قوات أمن الحج باشرت تنفيذ مهامها لهذا الموسم عبر خطط أمنية ووقائية متكاملة، ارتكزت على الاستفادة من التجارب السابقة واستشراف مختلف الفرضيات والاحتمالات، بما يضمن المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وعلى امتداد جميع المسارات التي يسلكها ضيوف الرحمن.
وأشار الفريق البسامي إلى أن المنظومة الأمنية بالحج تعمل وفق أعلى درجات الجاهزية والتكامل الميداني، مدعومة بالتقنيات الحديثة ومراكز القيادة والسيطرة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التنسيق والاستجابة بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.
كما أكد الوقوف بكل حزم ضد أي محاولة لتسييس الحج أو الإخلال بأمن الحجاج أو تعكير صفو أدائهم لمناسكهم، من خلال الجاهزية الكاملة لقوات أمن الحج في تنفيذ خططها المعتمدة.

وتخلل الحفل تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية والميدانية التي عكست مستوى الجاهزية والقدرات التشغيلية للقوات المشاركة، إلى جانب استعراض الآليات والتجهيزات الأمنية والتقنيات الحديثة المستخدمة خلال موسم الحج، ومشاركة طيران الأمن والعربات المساندة للمهام الميدانية.

وكانت السعودية استعرضت مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام بجانب نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فضلاً عن التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وجهود منظومة الحج في تطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية التشغيلية، وتوفير أعلى درجات الأمن لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها.

عقب ذلك، اطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، رئيس لجنة الحج العليا، على منظومة العمل التشغيلية والتقنيات الذكية بالمركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية منظومة النقل خلال موسم حج 1447ه.


كما اطّلع على الحلول التقنية المعتمدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وآليات الاستفادة من البيانات اللحظية والتحليلات الذكية لتعزيز انسيابية حركة النقل، وسرعة الاستجابة التشغيلية.

وتابع كذلك الأمير عبد العزيز بن سعود مستوى التكامل التقني بين الجهات ذات العلاقة، والخطط التشغيلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة النقل بالمشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من التنقل وأداء مناسكهم بيسر.
مواضيع ذات صلة
"حماس" تتهم إسرائيل بمحاولة نشر الفوضى في غزة عبر استهداف أجهزتها الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا امنيا في بعبدا في حضور قادة الاجهزة الامنية ووزيري الدفاع والداخلية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبو عمر" عراقي قيد التحقيق لدى مخابرات الجيش وحالة إرباك واسعة لدى الأجهزة الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد الليلة مشاورات مقلصة بحضور قادة الأجهزة الأمنية لبحث المستجدات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية

عبد العزيز

السعودية

المملكة

من جهته

العليا

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:11 | 2026-05-22
Lebanon24
02:03 | 2026-05-22
Lebanon24
01:56 | 2026-05-22
Lebanon24
01:55 | 2026-05-22
Lebanon24
01:52 | 2026-05-22
Lebanon24
01:46 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24