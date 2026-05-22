لماذا أنشأ الجيش الإسرائيلي وحدة ذكاء اصطناعي جديدة الآن؟

وذكرت القناة الاسرائيلية السابعة، أن تدشين الوحدة الجديدة التي حملت اسم "ألوموت"، يأتي في ظلّ تغيّر تحديات القتال والحاجة المتزايدة إلى تطوير سريع لقدرات المعلومات والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.ومن المقرر أن تصبح الوحدة مركزًا تقنيًا تشغيليًا لتطوير منصات المعلومات، وقدرات معالجة المعلومات، ووصولها إلى قوات الجيش الإسرائيلي.كما تتألف من مقاتلين وتقنيين وباحثين في مجال المعلومات، وخبراء في ، على أن تعمل بتعاون وثيق مع جميع فروع وهيئات الجيش الإسرائيلي، لتكييف الحلول التقنية مع احتياجات المقاتلين الميدانيين.ويعكس إنشاء "ألوموت" الحاجة إلى مواصلة تعزيز التفوق المعلوماتي للجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة وفي التنافس المعرفي مع العدو، وفق مصادر القناة الاسرائيلية.وأقيمت مراسم تدشين الوحدة بحضور رئيس وحدة الاتصالات والدفاع السيبراني،الجنرال أفياد داغان، ورئيس والذكاء الاصطناعي، وقائد الوحدة.ومن جانبه قال داغان: "إن الجمع بين المقاتل الميداني والقدرات التقنية المتقدمة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي هو ما مكّن من تحقيق العديد من إنجازات الحرب. فساحة المعركة تتطور أمام أعيننا، ما يتطلب منا التعلم والابتكار باستمرار. وستعمل وحدة "ألوموت" على تطوير قدراتنا في مجال المعلومات والذكاء الصناعي وإتاحتها للمقاتلين في الخطوط الأمامية". (آرم نيوز)