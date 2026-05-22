6 شخصيات متشددة تدور في فلك خامنئي وتمسك بمفاصل القرار في إيران.. تعرف عليها (صور)

لكن عملية اتخاذ القرار، بحسب خبراء، لا تتم عبر شخصية واحدة، بل تُدار من قبل دائرة ضيقة من النخبة تضم غالباً قادة حاليين وسابقين بارزين في الحرس الثوري الإيراني.ويشير هؤلاء إلى أن الجهة الفعلية المؤثرة ليست الحرس الثوري كمؤسسة، بل ما يُعرف بـ"رابطة الإخوة" المتشددة، التي تشكلت ملامحها خلال الحرب العراقية التي استمرت ثماني سنوات بدءاً من عام 1980، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".وقد عمل الحرس الثوري، الذي تأسس عام 1979، على ترقية هؤلاء القادة إلى رتب عليا، قبل أن يتولوا لاحقاً مواقع مؤثرة في أجهزة الاستخبارات والأمن بعد انتهاء الحرب.كما يُعتقد أن جزءاً كبيراً منهم يرتبط بعلاقات شخصية مع مجتبى خامنئي، تعود إلى الفترة الطويلة التي كان يدير فيها مكتب والده.في المقابل، تبقى طبيعة التباينات أو أي صراع محتمل بين هذه الشخصيات حول خيار إنهاء براغماتي للنزاع غير واضحة، خاصة أن عدداً منهم كان يفضّل الابتعاد عن الأضواء حتى قبل اندلاع الحرب، وهو ما زال مستمراً في نهج التواري خشية الاستهداف.فيما يلي بعض أبرز الشخصيات الأكثر نفوذاً في إيران حالياً:يشغل منصب رئيس البرلمان الإيراني منذ عام 2020، وقد سبق له أن تولى قيادة سلاح الجو في الحرس الثوري، ورئاسة الشرطة الإيرانية، فضلاً عن توليه منصب عمدة طهران.ويُعدّ بمثابة حلقة وصل بين النخبة السياسية والعسكرية. ورغم اعتباره شخصية براغماتية، فقد أجرى مفاوضات مباشرة مع في باكستان الشهر الماضي. في حين يرى بعض معارضيه أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق سلام قد يمهّد له ليصبح رجلاً قوياً في إيران.أما أحمد وحيدي فهو ضابط استخبارات سابق تولى قيادة الحرس الثوري في آذار الماضي بعد مقتل سلفه جراء ضربات جوية أميركية وإسرائيلية. فيما شغل سابقاً منصبي ووزير الداخلية.وبرز اسمه عام 1988 بوصفه أول قائد لـ"فيلق القدس"، الذي عمل على بناء ميليشيات بالوكالة في المنطقة مثل في .في حين تولى غلام حسين محسني إيجئي رئاسة السلطة القضائية في إيران منذ عام 2021، ويُعرف بسمعته كـ"قاض يصدر أحكام الإعدام"، إذ استخدم المحاكم لفترة طويلة لـ"قمع المعارضة"، بما في ذلك موجة واسعة من الإعدامات استهدفت مشاركين في احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام.كما شغل منصب وزير الاستخبارات خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، حيث أدى الاعتقاد بتزوير النتائج إلى اندلاع "الحركة الخضراء"، وهي موجة احتجاجات على مستوى البلاد.فيما أسهمت وزارته في "قمع التظاهرات عبر الاعتقالات". وفُرضت عليه عقوبات من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.