ترامب: إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأميريكي ، إن "تتوق بشدة" للتوصل إلى اتفاق مع ، مؤكداً أن “سترى ما ستؤول إليه الأمور” في خلال الفترة المقبلة. كما شدد على أن إيران “لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “قامت في إيران بما قامت به في فنزويلا”، في إشارة إلى سياسة الضغط والعقوبات، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك “أعظم جيش في العالم”، وتسعى لرفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار.

كما قال ترامب إن واشنطن “وجهت لإيران ضربات قاسية ولم يكن أمامها أي خيار آخر”، ملوحاً بإمكانية تنفيذ ضربات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج .