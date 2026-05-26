"حيلة مافيا" قديمة تستعملها إيران ضدّ أميركا.. تقرير يكشف

وبحسب صحيفة Mirror، أكدت أن قواتها تصرفت “بضبط نفس” في ضوء وقف إطلاق النار القائم بين البلدين منذ مطلع نيسان، مشيرة إلى أن الضربات جاءت لحماية القوات الأميركية من تهديدات مصدرها القوات .لكن ردت بلهجة حادة، معتبرة أن الهجوم يشكل “انتهاكاً صارخاً” للاتفاق، ومحذرة من أنها “لن تترك أي عمل عدواني من دون رد”.وتأتي الضربات بعد أقل من 48 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي أن اتفاق سلام مع إيران “تم التفاوض على معظمه”، عقب اتصالات مع حلفاء خليجيين وإسرائيل ووسطاء في باكستان. وكتب أن الاتفاق بات قريباً من الصياغة النهائية بين وإيران ودول أخرى معنية.غير أن الهجمات الجديدة طرحت تساؤلات حول حقيقة التقدم في مسار التهدئة. ويرى أستاذ الأمن والدفاع في جامعة باكنغهام، أنتوني غليس، أن ما يجري يعكس محاولة “يائسة” من ترامب لإنهاء الحرب “بأي ثمن”، معتبراً أن طهران تستخدم أسلوب رفع الكلفة كلما اقترب الطرفان من تفاهم ثم تراجعا عنه.وقال غليس إن الحرب تكشف “الحدود الحقيقية للقوة الأميركية”، مضيفاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتمكنا من توجيه “الضربة القاضية” التي كانتا تتحدثان عنها عند بدء الحرب ضد إيران.وبرأي الخبير، فإن إيران لم تُهزم، وأن إسقاط نظام مثل النظام لا يمكن أن يتم إلا عبر خيارين غير مطروحين عملياً: استخدام السلاح ، أو شن حملة برية واسعة، وهو خيار قد يؤدي إلى خسائر أميركية كبيرة.وتتمحور المفاوضات حول عدة ملفات، في مقدمتها مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي قبالة جنوب إيران، والذي كان يعبر من خلاله نحو خُمس والغاز الطبيعي في العالم قبل اندلاع الحرب بضربات أميركية ـ إسرائيلية في شباط. ومنذ بداية النزاع، أغلقت طهران المضيق فعلياً، ما أدى إلى تعطيل مئات السفن وإحداث صدمة في الاقتصاد العالمي.وبات المضيق ورقة ضغط مركزية بيد إيران في المفاوضات، إلى جانب ملفها النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل، تطالب طهران بإنهاء الحصار العسكري الأميركي المفروض على موانئها.ويرى غليس أن الضربات الجوية الأميركية تهدف إلى إظهار أن القوات الأميركية لا تزال قادرة على فرض إيقاع الميدان، لكنه يشكك في أن يكون ذلك مقنعاً لطهران أو للوسطاء.أما مذكرة السلام المطروحة، فيصفها بأنها ليست اتفاقاً شاملاً، بل “مذكرة تفاهم من صفحة واحدة” هدفها الأساسي إعادة فتح مضيق هرمز، أكثر من حل جذور الحرب.وبذلك، يبدو المشهد عالقاً بين مسارين متناقضين: تصريحات عن اتفاق قريب، وضربات ميدانية تعيد التصعيد إلى الواجهة. وبينما يحاول ترامب تسويق التفاوض كطريق إلى إنهاء الحرب، تؤكد إيران أن أي هجوم جديد سيقابله رد، ما يجعل الهدنة الحالية هشة وقابلة للانفجار في أي لحظة.