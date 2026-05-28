عربي-دولي

ترامب يدعم باشينيان.. انتخابات أرمينيا تدخل اختباراً حاسماً

Lebanon 24
28-05-2026 | 02:47
ترامب يدعم باشينيان.. انتخابات أرمينيا تدخل اختباراً حاسماً
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، دعمه لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات المقبلة، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون شديدة التنافس.

ويُنظر إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 حزيران على أنها اختبار مهم لمسار باشينيان الهادف إلى تقليص اعتماد أرمينيا على موسكو، مقابل تعزيز علاقاتها مع الغرب.

ولا تزال أرمينيا تعيش تداعيات سيطرة أذربيجان العسكرية على منطقة كاراباخ عام 2023، وما تبعها من نزوح جماعي لنحو 100 ألف من سكانها الأرمن.

وكانت أرمينيا قد وافقت، ضمن اتفاق سلام بوساطة أميركية، على إنشاء ممر عبور عبر أراضيها يربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان التابع لها، وأُطلق عليه اسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" أو "TRIPP".

وكتب ترامب عبر منصته "Truth Social": "قريباً، ستبدأ الولايات المتحدة وأرمينيا العمل معاً" في اتفاق "TRIPP"، معتبراً أنه "سيغيّر جنوب القوقاز، ويساعد شركات الطاقة الأميركية الرائعة لدينا على الوصول من آسيا الوسطى وصولاً إلى الولايات المتحدة".

ووصف ترامب باشينيان بأنه "صديق وقائد عظيم"، وقال إنه "يجعل بلاده قوية وغنية وآمنة للغاية".

وأضاف: "نيكول يشاركني تماماً رؤيتي للسلام والازدهار لأرمينيا ومنطقة جنوب القوقاز بأكملها".

وتابع ترامب: "لهذه الأسباب، يحظى نيكول بتأييدي الكامل والتام لإعادة انتخابه في 7 حزيران 2026"، مستخدماً صياغة قريبة من عباراته المعتادة في تأييداته السياسية داخل الولايات المتحدة.

من جهته، شكر باشينيان ترامب في منشور عبر "إكس"، الخميس، على "تقديره الكبير وكلماته الودية".

وجاء تأييد ترامب بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لأرمينيا، في طريق عودته من جولة استمرت أياماً في الهند.

وقال ترامب إن روبيو "أحرز تقدماً في العديد من الصفقات المهمة لكلا بلدينا". (فرانس24)

مفاوضات إيران أمام اختبار حاسم.. ترامب يرجئ الضربة
إدارة ترامب ولبنان أمام اختبارين حاسمين
زيارة ترامب إلى الصين: حين تُصبح حربُ إيران اختبارًا لمستقبل الدولار
"نيويورك تايمز": ضغوط ترامب على إيران لم تُحدث تغييراً حاسماً في شروط التفاوض
