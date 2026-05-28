ترامب يدعم باشينيان.. انتخابات أرمينيا تدخل اختباراً حاسماً

أعلن الرئيس الأميركي ، الأربعاء، دعمه لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات المقبلة، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون شديدة التنافس.

ويُنظر إلى الانتخابات المقررة في 7 حزيران على أنها اختبار مهم لمسار باشينيان الهادف إلى تقليص اعتماد أرمينيا على ، مقابل تعزيز علاقاتها مع الغرب.

ولا تزال أرمينيا تعيش تداعيات سيطرة أذربيجان العسكرية على منطقة كاراباخ عام 2023، وما تبعها من نزوح جماعي لنحو 100 ألف من سكانها الأرمن.

وكانت أرمينيا قد وافقت، ضمن اتفاق سلام بوساطة أميركية، على إنشاء ممر عبور عبر أراضيها يربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان التابع لها، وأُطلق عليه اسم "طريق للسلام والازدهار الدوليين" أو "TRIPP".

وكتب ترامب عبر منصته "Truth Social": "قريباً، ستبدأ وأرمينيا العمل معاً" في اتفاق "TRIPP"، معتبراً أنه "سيغيّر جنوب القوقاز، ويساعد شركات الطاقة الأميركية الرائعة لدينا على الوصول من الوسطى وصولاً إلى الولايات المتحدة".

ووصف ترامب باشينيان بأنه "صديق وقائد عظيم"، وقال إنه "يجعل بلاده قوية وغنية وآمنة للغاية".

وأضاف: "نيكول يشاركني تماماً رؤيتي للسلام والازدهار لأرمينيا ومنطقة جنوب القوقاز بأكملها".

وتابع ترامب: "لهذه الأسباب، يحظى نيكول بتأييدي الكامل والتام لإعادة انتخابه في 7 حزيران 2026"، مستخدماً صياغة قريبة من عباراته المعتادة في تأييداته السياسية داخل الولايات المتحدة.

، شكر باشينيان ترامب في منشور عبر "إكس"، الخميس، على "تقديره الكبير وكلماته الودية".

وجاء تأييد ترامب بعد يوم من زيارة الأميركي ماركو روبيو لأرمينيا، في طريق عودته من جولة استمرت أياماً في .

وقال ترامب إن روبيو "أحرز تقدماً في العديد من الصفقات المهمة لكلا بلدينا". (فرانس24)