Najib Mikati
عربي-دولي

في البيت الأبيض.. حدث غير مسبوق في عيد ترامب

Lebanon 24
28-05-2026 | 03:50
بدأت فرق البناء تجهيز ساحة مؤقتة على عشب البيت الأبيض لاستضافة حدث لبطولة "UFC" في 14 حزيران، يتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الثمانين والذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وفق تقارير إعلامية.

وأظهرت صور من موقع الحدث رافعات ومعدات ثقيلة تعمل على تركيب قفص ثماني الأضلاع، تحيط به منصة بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، على أن يتسع المكان لنحو 5000 متفرج.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث نزالات بارزة، بينها مواجهة على لقب الوزن الخفيف بين إيليا توبوريا وجاستن غايثجي، ونزال على لقب الوزن الثقيل المؤقت بين أليكس بيريرا وسيريل غان.

وكان ترامب قد طرح سابقاً فكرة تنظيم فعالية لـ"UFC" في البيت الأبيض، قائلاً: "تخيلوا هذا على أرض البيت الأبيض. لدينا مساحة واسعة هناك"، بحسب صحيفة "الغارديان".

ورغم أن البيت الأبيض استضاف في السابق رياضيين وأبطالاً بارزين، فإن تحويل ساحاته إلى حلبة قتال احترافية يمثل خطوة غير مألوفة في تاريخ المقر الرئاسي.

وتزامنت أعمال التجهيز مع تعطيل حركة المشاة قرب قاعة الدستور، حيث تقام مسابقة "سكريبس" الوطنية للتهجئة بعد نقلها من ولاية ماريلاند.

ويأتي الحدث في ظل علاقة طويلة لترامب بعالم الملاكمة والمصارعة الحرة، إضافة إلى شعبية فنون القتال المختلطة بين الشباب، وهي فئة شكّلت جزءاً مهماً من قاعدته الانتخابية.

