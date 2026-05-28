في البيت الأبيض.. حدث غير مسبوق في عيد ترامب

بدأت فرق البناء تجهيز ساحة مؤقتة على عشب لاستضافة حدث لبطولة "UFC" في 14 حزيران، يتزامن مع عيد ميلاد الثمانين والذكرى الـ250 لاستقلال ، وفق تقارير إعلامية.

وأظهرت صور من موقع الحدث رافعات ومعدات ثقيلة تعمل على تركيب قفص ثماني الأضلاع، تحيط به منصة بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، على أن يتسع المكان لنحو 5000 متفرج.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث نزالات بارزة، بينها مواجهة على لقب الوزن الخفيف بين إيليا توبوريا وجاستن غايثجي، ونزال على لقب الوزن الثقيل المؤقت بين أليكس بيريرا وسيريل غان.

وكان قد طرح سابقاً فكرة تنظيم فعالية لـ"UFC" في البيت الأبيض، قائلاً: "تخيلوا هذا على أرض البيت الأبيض. لدينا مساحة واسعة هناك"، بحسب صحيفة "الغارديان".

ورغم أن البيت الأبيض استضاف في السابق رياضيين وأبطالاً بارزين، فإن تحويل ساحاته إلى حلبة قتال احترافية يمثل خطوة غير مألوفة في تاريخ المقر الرئاسي.

وتزامنت أعمال التجهيز مع تعطيل حركة المشاة قرب قاعة ، حيث تقام مسابقة "سكريبس" الوطنية للتهجئة بعد نقلها من ولاية ماريلاند.

ويأتي الحدث في ظل علاقة طويلة لترامب بعالم الملاكمة والمصارعة الحرة، إضافة إلى شعبية فنون القتال المختلطة بين الشباب، وهي فئة شكّلت جزءاً مهماً من قاعدته .